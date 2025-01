Krinkels: duurzaam groenonderhoud dankzij elektrische Toyota's Proace

PARTNERBIJDRAGE

Wat ooit begon met een boomkwekerij, bloemenwinkel en bakfiets is nu een internationaal bedrijf met meer dan 3200 medewerkers in vijf landen. Krinkels is hier onderdeel van en gespecialiseerd in de aanleg en het onderhoud van openbaar groen. Een deel van het werk wordt uitgevoerd met elektrische Toyota’s Proace Worker en Proace City.

“Ons beleid is erop gericht om onze bedrijfsvoering compleet te verduurzamen. Onder andere door de elektrificatie van ons materieel.” Aan het woord is algemeen directeur van Krinkels, Jeron Boellaard. Volgens Boellaard past duurzaam werken perfect bij een groenbedrijf. “We rijden zoveel mogelijk elektrisch en maken gebruik van elektrische apparatuur en machines. Toch stuiten we soms op praktische beperkingen. Zo hebben we voor het vervoeren van een zware elektrische maaimachine nog steeds een conventionele bus nodig.”

Elektrisch rijden goed haalbaar

De medewerkers van Krinkels zijn dagelijks zichtbaar in het openbaar groen. Het bedrijf verzorgt groenonderhoud voor gemeenten en provincies, onderhoudt waterwegen en wegbermen voor Rijkswaterstaat en werkt langs het spoor voor ProRail. Vanuit acht vestigingen verspreid over Nederland, zetten circa 400 vaste medewerkers en - in de zomer - zo’n 800 tot 900 seizoenskrachten zich in. “Dankzij de geografische spreiding van onze vestigingen maken onze bedrijfswagens weinig kilometers per dag. Dit maakt elektrisch rijden heel goed haalbaar”, legt Boellaard uit.

Samenwerking met Toyota: elektrische oplossingen op maat

Voor zijn mobiliteitsbehoeften koos Krinkels bewust voor Toyota-importeur Louwman & Parqui. “Wij willen ons materieel in eigen beheer hebben en kopen daarom alles zelf. Bij Toyota vonden we voertuigen die perfect aansluiten bij onze behoeften, tegen een goede prijs en met een uitstekende service”, aldus Boellaard.

Na een proefperiode met de Toyota Proace Worker Electric met dubbele cabine en de Proace City Electric, was Krinkels overtuigd van de kwaliteit. “De actieradius is ruim voldoende en het trekken van een aanhanger met groenafval gaat moeiteloos”, vertelt Boellaard.



Toyota levert bussen kant-en-klaar af

De elektrische vloot van Krinkels bestaat inmiddels uit 26 Proace Workers met dubbele cabine en 8 Proace City’s. “Binnenkort voegen we daar nog 5 Workers aan toe”, vervolgt Boellaard. Toyota biedt Krinkels uitgebreide ondersteuning. “De bussen worden kant-en-klaar afgeleverd, inclusief belettering, inrichting en speciale voorzieningen zoals een oplaadpunt in de bus voor elektrisch handgereedschap (zie foto links hieronder). Zo wordt het gereedschap automatisch opgeladen wanneer de bus aan de laadpaal staat.”

Het belang van service en ontzorging

Krinkels waardeert de uitgebreide service van Toyota. “Ze denken mee over onderhoud en reparatie om stilstand te voorkomen. Ook vervangend vervoer wordt snel geregeld. Het totaalplaatje van ontzorging maakt het verschil. Een belletje en het wordt geregeld”, zegt Boellaard.

Durf te investeren

De keuze voor elektrische voertuigen sluit niet alleen aan bij het groene imago van Krinkels, maar speelt ook een cruciale rol bij aanbestedingen. “Bij een groot project in Almere was onze focus op elektrische oplossingen een doorslaggevende factor. Durven investeren in duurzaamheid loont”, concludeert Boellaard.