Nieuws

Sinds 9 juli kun je geen SEBA-subsidie meer aanvragen voor emissieloze bedrijfswagens. De bodem van de aanvankelijk 30 miljoen euro tellende subsidiepot is bereikt. Slecht nieuws, maar mogelijk wordt er nog een tweede pot geld opengetrokken.

Hoewel je als ondernemer misschien baalt van de lege subsidiepot, is het ook goed nieuws: het betekent immers dat er veel elektrische bedrijfsauto’s zijn verkocht. Op waterstof mag ook, maar die zijn er nog amper. Per busje was maximaal 5.000 euro beschikbaar. Grofweg, als elke aanvrager het maximale bedrag heeft gekregen, betekent dit dat met de 30 miljoen euro zo’n 6.000 elektrische bedrijfswagen zijn aangeschaft. En dat is lekker voor het milieu.

Nog meer goed nieuws over de SEBA subsidie in 2024?

De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA dus) is in 2024 voor het laatst beschikbaar. Dat de pot zo snel op zou zijn, was van tevoren niet bedacht. Daarom heeft de overheid opnieuw 30 miljoen euro aangevraagd in de Voorjaarsnota. Deze nota is ondertussen aangenomen en door de Tweede Kamer geloodst. Nu is het nog wachten op een definitief akkoord van de Staatsecretaris Openbaar Vervoer en Milieu en de publicatie van het besluit in de Staatscourant.

Wanneer dit traject is doorlopen, is nog niet bekend. Op Auto Review Bedrijfswagen melden wij het onmiddellijk wanneer de subsidie weer is aan te vragen. Meer informatie ook op de SEBA-pagina van de overheid. Waar je overigens nog altijd subsidie kunt aanvragen. Deze aanvragen worden dan meteen bij heropening meegenomen.

Zero-emissiezones en bpm

Twee redenen waarom het mogelijk hard is gegaan met de subsidiegelden, zijn de komst van zero-emissiezones en het einde van de bpm-vrijstelling voor bedrijfswagens op brandstof. Twee zaken die gaan spelen vanaf 1 januari 2025. Met een elektrische bus heb je van beide regels geen last.