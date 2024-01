Mag ik met allseason banden Duitsland in?

Nieuws

Je wilt binnenkort op wintersport of je gaat een weekendje naar Duitsland. Mag dat met allseason banden, of heb je daar per se 'echte' winterbanden voor nodig? Het antwoord is 'ja en nee'. Dat zit zo ...



Dat allseason banden in Nederland een enorme opmars hebben gemaakt, heeft vast iets te maken met de zachte winters van de laatste jaren. Daarnaast speelt ook het gemak een rol. Geen gedoe meer met twee keer per jaar een bandenwissel en je hebt geen bandenopslag meer nodig. Bovendien bespaar je kosten, want je hoeft geen extra set wielen aan te schaffen.

Daar staat tegenover dat de term 'allseasons' toch een beetje klinkt als een compromis. En omdat de meeste mensen wel weten dat je in Duitsland onder winterse omstandigheden op winterbanden moet rijden, vragen zij zich af: mag ik op allseason banden Duitsland wel in?

Let op het juiste winterbandensymbool

Heel kort door de bocht is het antwoord 'ja'. Maar er gelden ook een paar mitsen en maren. Goede allseasons of vierseizoenenbanden, herken je aan het three peak mountain-symbool op de wang. Je weet wel, de berg met het sneeuwvlokje. Oudere allseason banden droegen nog weleens de afkorting M+S (mud & snow), maar dan zonder het three peak mountain-symbool.

Strengere Duitse regels allseason banden

Vanaf oktober 2024 gelden M+S-banden zonder sneeuwvlokjessymbool niet meer als winterbanden. Je mag er vanaf dan ook niet meer mee door een Duits winterlandschap rijden. Doe je dit wel, dan riskeer je een boete van minimaal 60 euro. Als je je medeweggebruikers als gevolg van ongeschikte banden hindert of in gevaar brengt, kan dit oplopen tot 100 euro.

Daarnaast kan de verzekering moeilijk doen als je onder winterse omstandigheden een ongeval veroorzaakt terwijl je op 'verkeerde' banden rijdt. Maar er geldt nog een belangrijke voorwaarde voor allseasons en winterbanden ...

Check de profieldiepte!

Behalve het týpe banden, is ook de profieldiepte van groot belang als je 's winters over de grens gaat. Zeker bij winterbanden of allseasons. Dat is zo omdat die banden hun specifieke wintereigenschappen al verliezen wanneer het profiel minder dan 4 millimeter diep is.

De Duitse wetgever hanteert die 4 millimeter ook als norm. Zit de profieldiepte daaronder, dan worden ook winter- of vierseizoenenbanden als ongeschikt gezien voor winterse omstandigheden. Dat is al op pakweg de helft van de levensduur van de band, en lang voordat de Nederlandse apk-afkeurgrens van 1,6 millimeter in zicht is.



Dus ook als je auto met banden en al net een verse apk heeft gekregen, betekent dit niet dat je je legaal op besneeuwde (Duitse) wegen kunt wagen. Check daarom voor vertrek hoeveel profiel de banden nog hebben.

Los van het risico op een boete, wil je voor ieders veiligheid natuurlijk ook niet op 'versleten' winterbanden of allseasons door de sneeuw rijden. Daarbij maakt het niet uit of je in Duitsland, Nederland of België onderweg bent.