Nieuwe batterij maakt EV’s tot laadkampioenen – en hij komt níét uit China

Stellantis kan wel een opsteker gebruiken. Die lijkt de autogroep gevonden te hebben in een batterij waarmee elektrische auto's lichter worden én sneller kunnen opladen.

In het eerste kwartaal van 2025 noteerde Stellantis, eigenaar van onder meer Alfa Romeo, Citroën, Opel en Peugeot, in Europa een verkoopdaling van 6 procent. Terwijl de Volkswagen-groep en de Renault-groep juist groeiden met 12 procent in vergelijking tot een jaar eerder. Ai. Maar er is ook goed nieuws voor Stellantis.

In 2021 stak Stellantis veel geld in de Amerikaanse start-up Factorial Energy en zoals het er nu naar uitziet, blijkt dat geen weggegooid geld te zijn geweest. Na 5 jaar ontwikkelingstijd verwacht Stellantis namelijk binnen niet al te lange tijd een semi-solid-state batterij te introduceren. Dit type batterij is lichter dan de nu veelgebruikte lithium-ion batterij en kent een hogere energiedichtheid.

Om EV-koploper Tesla erbij te halen: de nieuwe Cybercell-batterij met 4680-accucellen die Tesla gebruikt, heeft een energiedichtheid van 244 Wh/kg. Hier zet de semi-solid-state batterij van Stellantis een dichtheid van 375 tegenover. De nieuwe accutechniek zorgt ook voor snellere laadtijden. Stellantis meldt trots een snellaadtijd van 18 minuten (15 tot 90 procent).

Verschil tussen semi-solid state en solid state

Overigens hebben we het hier niet over de volwaardige solid-state batterij waar veel merken aan werken. In solid-state batterijen wordt een vaste (solid) elektrolyt gebruikt om de ionen te geleiden. Het grootste voordeel is dat de energiedichtheid groter is dan die van lithium-ion batterijen. Dan hebben we het over 700, 800, misschien wel 1000 Wh/kg.

De semi-solid-state batterij heeft geen vloeibare, maar ook geen vaste elektrolyt. Hij is semi-vast. In andere woorden: het is een doorontwikkeling van bestaande batterijtechniek. Dat zie je ook aan de dichtheid van 375 Wh/kg.



Minder gewicht

Een ander voordeel ten opzichte van een lithium-ion batterij, is dat een semi-solid-state batterij lichter is. Door de anode door een semi-vaste cel te stabiliseren, wordt de kans op oververhitting of kortsluiting verkleind. Hierdoor hoeft minder versteviging en bescherming worden aangebracht. Het gevolg is minder gewicht.

De nieuwe batterij van Stellantis is reeds getest en de groep heeft het over een 'revolutie'. Een jaar waarin de batterij op de markt moet komen, noemt de groep niet, maar wel dat al in 2026 met een vloot van demonstratiewagens de accutechnologie uitgebreider wordt getest.