Let op: de semi-solid-state batterij is niet een échte solid-state batterij

Als je het nieuws over elektrische auto’s volgt, zie je de term ‘semi-solid-state batterij’ steeds vaker opduiken. Daarom tackelen wij de vraag: Wat is een semi-solid-state batterij?

Laten we beginnen met het simpele antwoord. Automerken zijn keigoed in het bedenken van termen die jou expres op het verkeerde been zetten. Zo is een mild hybrid niet hetzelfde als een volwaardige hybride. En lijkt ‘geëlektrificeerd’ wel heel erg op ‘elektrisch’. Op een vergelijkbare manier is een semi-solid-state batterij niet hetzelfde als een echte solid-state batterij.

Aangezien de solid-state batterij in de autowereld wordt gezien als de heilige graal op EV-gebied, snappen we wel dat de term 'semi-solid-state batterij' is bedacht. Iedereen denkt dat het om de real deal gaat, terwijl dat eigenlijk niet zo is.



Semi-solid-state batterij van 150 kWh



De vergissing is snel gemaakt, want de eerste semi-solid-state batterijen hebben indrukwekkende cijfers. De 150 kW-batterij van Nio waarmee je tot wel 1000 kilometer kunt afleggen, is een semi-solid-state batterij. Het accupakket weegt 'maar' 575 kilo, dat is 20 kilo meer dan de huidige accu van 100 kWh.

Nio’s grootste batterij heeft namelijk een indrukwekkende energiedichtheid van 360 Wh/kg. Dus voor een 1 kWh heb je maar drie kilo aan accucellen nodig. Neem je ook het gewicht van de overige batterij-onderdelen en de stevige behuizing mee in de berekeningen, dan kom je uit op een pakketdichtheid van 260 Wh/kg.

Om die getallen in verhouding te plaatsen: EV-gigant BYD legt op dit moment de laatste hand aan zijn tweede generatie Blade Battery en volgens de laatste geruchten stijgt daarbij de energiedichtheid van 150 naar 190 Wh/kg. Hoogstwaarschijnlijk is dat op celniveau.



Waarom is het geen echte solid-state-batterij?



Een semi-solid-state batterij kan dus heel groot zijn, maar toch is het geen echte solid state batterij. Om te begrijpen hoe dat zit, leggen we eerst uit hoe een gewone lithium-ionbatterij werkt en daarna komen we terug op solid state.

Een lithium-ionbatterij werkt door ionen heen en weer te laten bewegen tussen twee kanten van de batterijcel (de anode en kathode). Hierdoor worden elektronen vrijgegeven die we kunnen gebruiken als elektriciteit. De geleider - ook wel elektrolyt genoemd - die de beweging van de ionen mogelijk maakt is in deze batterijen vloeibaar.

In solid-state batterijen wordt een vaste (solid) elektrolyt gebruikt om de ionen te geleiden. Het grootste voordeel is dat de energiedichtheid van solid-state batterijen groter is dan die van lithium-ion batterijen. Dan hebben we het over 700, 800, misschien wel 1000 Wh/kg.

De semi-solid-state batterij heeft geen vloeibare maar ook geen vaste elektrolyt. Hij is semi-vast. In andere woorden: het is een doorontwikkeling van bestaande batterijtechniek. Een welkome doorontwikkeling, begrijp ons niet verkeerd, maar verwar het niet met de komst van de echte solid state batterij die over pak ‘m beet vijf jaar verschijnt.

In dit bericht noemen we Nio als voorbeeld, maar weet dat als andere automerken komende tijd pochen met grote accu's, dat het ook om een 'semi' gaat. Nogmaals: er is niets mis met een semi-solid-state batterij. Of met een mild hybrid auto. Zolang je weet wat je koopt en wat je krijgt.