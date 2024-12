Van de enorme actieradius van toekomstige elektrische Honda's sla je steil achterover

Nieuws

Honda is hard bezig om zijn achterstand op het gebied van elektrische auto's in te halen. Hierbij krijgt de actieradius topprioriteit. Alleen is er iets geks met de solid-statebatterij die hiervoor speciaal ontwikkeld is.

De batterij waarmee Honda experimenteert, is nu nog te klein. Zeg maar piepklein. Ieniemienie. Of zoals Honda het zelf zegt: 100 keer te klein. Hij moet nog geschikt worden gemaakt voor auto's. Dat is een dingetje, maar niet onoverkomelijk, denkt Honda.

Als het lukt om de batterij 100 keer groter te maken, heeft Honda goud in handen. Uit tests met het piepkleine prototype blijkt dat de solid-statebatterij 50 procent kleiner, 35 procent lichter en 25 procent goedkoper is dan een huidige lithium-ion-accu, aldus insideevs.com. De droombatterij belooft ook veiliger te worden en kan hogere laadsnelheden aan dan we nu gewend zijn.

Actieradius tot 1248 kilometer

Van de actieradius die Honda voor ogen heeft, sla je steil achterover. Uiterlijk 2030 moet deze op een volle batterij bijna 1000 kilometer zijn (620 miles, omgerekend 997,58 kilometer). Hatseflats. Maar het kan nog gekker. Honda verwacht dat de actieradius vanaf 2040 met gemak 1248 kilometer bedraagt (776 miles). Dat komt omdat tegen die tijd de batterij nog kleiner, lichter en goedkoper is.

De uitdagingen ...

Het wrange is nu dat de batterij juist veel te klein is. Hiermee is-ie niet geschikt om in een auto te plaatsen. De volgende stap is dat Honda gaat kijken hoe het de productie kan opstarten. Dat is een uitdaging, want de keramische laagjes die gepaard gaan met de productie van solid-statebatterijen kunnen eenvoudig barsten. Verder kunnen kleine metaaldeeltjes in de vaste elektrolyt leiden tot kortsluiting. Ten slotte moet de luchtvochtigheid in de fabriek laag zijn, en dat vraagt om grote machines die veel energie verbruiken.

Toch denkt Honda deze hindernissen te kunnen tackelen. Of zoals de topman van Honda R&D, Keiji Otsu, het zegt "Onze solid-statebatterij wordt een gamechanger in de auto-industrie."