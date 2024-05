Honda wil met fikse investeringen EV-achterstand ombuigen in riante voorsprong

Nieuws

Tot nu toe is Honda niet succesvol op het gebied van elektrische auto’s, maar er wordt hard gewerkt aan een ommekeer. Met fikse investeringen moet het merk een van de voorlopers worden, met geheel in eigen huis ontwikkelde elektrische auto's. Honda is zelfs de enige Japanse fabrikant die de verbrandingsmotor definitief vaarwel wil zeggen.



Hoewel het een erg leuk autootje was, was de Honda e een flop. En ook de Honda e:NY1 - het enige elektrische model van Honda dat momenteel in Nederland verkrijgbaar is - is niet bepaald een succesnummer. De Japanse autofabrikanten blijven moeite houden met de elektrificatie; ook Toyota, Mazda, Mitsubishi en Suzuki lopen niet voorop. Uit onderzoek blijkt dat Japanse merken zelfs het slechtst scoren op het gebied van klimaatbeleid.

Enige Japanse merk dat volledig inzet op EV's

Daar moet verandering in komen, zegt de baas van Honda Toshihiro Mibe. Honda bewandelt de omgekeerde weg van Europese fabrikanten, die stuk voor stuk hun ambitieuze plannen bijstellen als gevolg van de dalende vraag naar EV's. Honda zet juist vol in op elektrisch. “We zijn ervan overtuigd dat elektrische auto's en motorfietsen de oplossing zijn”, zegt Mibe. Daarmee is Honda de enige Japanse fabrikant die aangeeft echt te willen stoppen met brandstofmotoren. Al is dat pas in 2040.



Honda gaat zijn geplande investeringen in elektrificatie verdubbelen, van bijna 30 miljard euro naar een kleine 60 miljard euro. Het leeuwendeel (60 procent) van die investeringen gaat naar de productie en ontwikkeling van nieuwe elektrische voertuigen. Hiermee wil Honda ervoor zorgen dat tegen 2030 40 procent van zijn verkopen wereldwijd volledig elektrisch zijn. Het gaat niet alleen om EV’s met een batterij, maar ook om waterstofauto's.

Honda 0-serie

Vanaf 2026 komen de Japanners met een nieuwe reeks elektrische modellen, onder de noemer '0-serie'. Daarmee zegt Honda terug naar de oorsprong te gaan, waarbij het nieuwe auto's vanaf nul creëert. De nul staat ook voor 'nul milieubelasting' en 'nul dodelijke verkeersongelukken' met Honda-motorfietsen en -auto's.

Bijzonder is dat Honda zijn elektrische auto's volledig in eigen huis wil ontwikkelen: zowel de carrosserie, de batterijen als de elektronica.



Honda Saloon

De 0-serie moet tegen 2030 zeven nieuwe elektrische Honda’s hebben opgeleverd. De concept car Saloon, die begin 2024 op de techbeurs CES in Las Vegas debuteerde, laat zien wat Honda van plan is (zie foto links). Hij gaat vrijwel ongewijzigd in productie, Honda belooft dat 90 procent van het design behouden blijft. Al zal de vleugeldeur het productiestadium waarschijnlijk niet halen. Naast de Saloon komt Honda met een compacte elektrische crossover (2029) en een jaar eerder met een wat grotere crossover (2028).



De productieversie van de Honda Saloon debuteert in 2026 in de Verenigde Staten en komt daarna ook naar Europa. Inspiratiebron voor het design zijn de wigvormige ontwerpen van Marcello Gandini, zoals de Lamborghini Countach en de Lancia Stratos. Toch vonden de ontwerpers van Honda vooral ook elan in eigen huis, bij een vergeten concept car. De Saloon lijkt als twee druppels water op de Honda Kiwami Concept, die al uit 2003 stamt (zie foto rechts).

Honda wil af van de dikke en zware elektrische auto zoals-ie nu is. De lage en aerodynamische Saloon krijgt een nieuw EV-platform en het batterijpakket is licht en compact. Al wil Honda nog niets zeggen over de actieradius, toch belooft het merk dat je de batterij straks in 10 tot 15 minuten van 0 naar 80 procent kunt opladen.

Hoe de nieuwe modellen eruit komen te zien, is spannend, net als de vraag of Honda niet alsnog terugkrabbelt met zijn EV-plannen. De vernieuwende Saloon is in ieder geval een veelbelovende start.