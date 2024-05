Wie had dat gedacht: Japanse automerken scoren het slechtst met hun klimaatbeleid

Nieuws

Mazda, Suzuki en Toyota bungelen op basis van hun EV-strategie onderaan op een lijst van autofabrikanten die is samengesteld door een internationale denktank. Maar dat wil niet zeggen dat álle Japanse merken het belabberd doen.

De lijst is opgesteld door InfluenceMap, een onafhankelijke denktank gevestigd in Londen met kantoren in New York, Tokyo en Seoul. De organisatie bekijkt welke plannen automerken voor 2030 hebben met hun elektrische auto's en maakt vervolgens een rangschikking op basis van klimaatvriendelijkheid. Dat doen ze al een aantal jaren.



Maar dat is niet het enige waarop de merken beoordeeld worden; de adviseurs en wetenschappers spreken zich ook uit over de moeite die autofabrikanten doen om bij overheden te lobbyen voor goed klimaatbeleid. Met andere woorden: lukt het ze om regeringen aan het werk te zetten?



Japanse automerken moeten beter hun best doen

Slecht nieuws voor Toyota, want dit merk eindigt helemaal onderaan de meest recente duurzaamheidslijst van InfluenceMap. Maar ook Mazda en Suzuki moeten veel beter hun best doen, aldus de denktank. "Japanse autofabrikanten blijven negatief lobbyen als het gaat om beleid voor batterij-elektrische voertuigen. Mazda, Suzuki en Toyota halen allemaal een overall score van D. Dat betekent dat hun beleid ver afwijkt van de klimaatadviezen van de wetenschap."

De denktank gaat nog een stapje verder door te zeggen dat de drie genoemde Japanse autofabrikanten de klimaatregels juist willen afzwakken en telkens maar blijven pleiten voor verbrandingsmotoren, inclusief hybride auto's.

Nissan doet het beter, maar ...

Toch worden niet alle Japanse merken door de mangel gehaald. Nissan staat bijvoorbeeld op een zesde plaats van de 15 onderzochte automerken. Nissan heeft dan ook zijn strategie 'Ambition 2030' onthuld, waarbij het voor 2030 maar liefst 19 EV's op de markt wil brengen.



Tesla aan kop, maar ...

Het merk dat bovenaan staat, is Tesla. Dat is misschien logisch voor een merk dat alleen elektrische auto's maakt. Toch is er ook voor Tesla werk aan de winkel. De score voor de EV-plannen voor 2030 is 100 procent, maar Tesla zou volgens de denktank veel meer kunnen lobbyen. De top 5 bestaat verder uit achtereenvolgens Ford, General Motors, Volkswagen en Mercedes-Benz. In het volgende lijstje kan Toyota overigens een stuk hoger staan, want het merk werkt aan nieuwe EV-modellen.