Gebruikte of tweedehands winterbanden kopen? Dit is waar je op moet letten

De situatie op de markt voor winterbanden is bijzonder momenteel. Er dreigt een tekort te ontstaan, onder meer door de begin dit jaar omhoog geschoten containertarieven en de nieuwe winterbandenplicht in de Franse berggebieden. Marktplaats bracht recent naar buiten dat er nog nooit zoveel gezocht is op de termen 'winterband' en 'winterbanden' als in oktober 2021. De reden is waarschijnlijk de schaarste.

Winterbanden hebben een ander profiel dan zomerbanden en zijn gemaakt van een zachter materiaal, dat bij lage temperaturen soepeler blijft. Als automobilist heb je met name voordeel in winterse omstandigheden, als er sneeuw of ijs ligt en het erg glad is. In een aantal Europese landen zijn winter- of all-season banden verplicht, zoals Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Zweden en meer. All-season banden - ook wel vierseizoenenbanden genoemd - zitten qua gripniveau tussen winter- en zomerbanden in.



Voor een set nieuwe winterbanden ben je zo een paar honderd euro kwijt. Vind je dat te gortig voor banden die je in Nederland hooguit een paar maanden per jaar gebruikt, dan is er ook de optie om voor tweedehands winterbanden te kiezen. De keuze op onder meer Marktplaats is groot. Maar als je voor gebruikte winterbanden gaat, moet je rekening houden met een aantal zaken, zoals deze ...

Hoe herken je een winterband?

Op de wang van een winterband staat het zogeheten Three Peak Mountain-symbool: een afbeelding van een driepuntige berg met daarin een sneeuwvlokje. Het profiel van de band is duidelijk grover dan dat van een zomerband. Let op: de letters M+S (die staan voor modder en sneeuw) staan op winterbanden, all-season banden én soms zelfs op zomerbanden.

Vind tweedehands winterbanden in de juiste maat

Dit klinkt als een open deur, maar zorg ervoor dat je de juiste maat banden koopt. De maat die bij jouw auto past. Ben je er niet zeker van? Dan kun je je dealer vragen, in het instructieboekje van jouw auto kijken of op internet makkelijk de juiste afmetingen vinden.

De maat van een band - we nemen in dit voorbeeld 236/60 R 18 - lees je als volgt:

235 - de breedte van de band in millimeter

60 - de verhouding tussen de breedte en hoogte van de band in procenten

R - de opbouw van de band (nu altijd radiaal, vroeger ook diagonaal)

18 - de diameter van de velg in inches

Let op: het is ook mogelijk om in de winter een kleinere wielmaat te monteren, met daarop bijvoorbeeld smallere en hogere winterbanden. Dat is niet alleen iets goedkoper, maar zorgt ook voor nóg meer tractie (een smallere band biedt onder gladde omstandigheden meer grip).

Wat is de profieldiepte nog van de gebruikte winterbanden?

Een nieuwe winterband heeft een profieldiepte van ongeveer 9 millimeter. Op een zomerband moet minimaal 1,6 millimeter profiel zitten, maar een winterband vervang je liever al bij 4 millimeter, want daaronder is de werking behoorlijk beperkt. Een gewone band heeft slijtage-indicatoren op 1,6 millimeter: kleine blokjes die aan de oppervlakte komen als het rubber te ver is afgesleten. Een winterband heeft een extra slijtage-indicator op 4 millimeter.

DOT-code: wat is de leeftijd van de band?

Belangrijk als je gebruikte banden koopt, is de leeftijd ervan. Die kun je achterhalen door naar de DOT-code op de zijkant van de banden te kijken. Een code kan bijvoorbeeld zijn: 2115. Dan weet je dus dat de band is geproduceerd in de 21ste week van 2015. Voor banden geldt geen wettelijk voorgeschreven maximale leeftijd, maar na tien jaar is echt zaak om ze te vervangen. De kans op droogtescheurtjes en andere beschadigingen is dan erg groot. Controleer tweedehands banden daar dus altijd op.