Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 32 (2024)

Vrijdagmiddag, half vijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Fiat ons blij maakt en Mercedes-AMG ons boos maakt. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Eigenlijk is de Golf GTI het koopje van de week

Ja, de vernieuwde Golf GTI is peperduur. De Volkswagen-dealer wil minstens 61.990 euro ontvangen. Maar na wat onderzoek, blijkt de sportieve hatchback echter het koopje van de week te zijn. Want moet je eens zien hoeveel een Ford Focus ST-X kost, of een Audi S3, of een Toyota GR Yaris. Alles wat leuk is, is onbetaalbaar.

+ Top –Fiat maakt ons blij met ingebouwde laadkabel

De uitrekbare laadkabel in de neus van de elektrische Fiat Panda lijkt op het snoer van een stofzuiger. Dit slimme idee gaat Fiat naar al zijn nieuwe elektrische modellen brengen. En je weet hoe het liedje van René Froger gaat: Alles kan een mens gelukkig maken. In ons geval is dat nooit meer een modderige laadkabel oppakken. Oohhh.

+ Top – Accuprijzen hollen al 15 jaar omlaag

Elektrische auto’s stuiten bij veel consumenten vooral op twee bezwaren: ze zijn te duur en hebben te weinig actieradius. Maar als we kijken naar de ontwikkelingen van de afgelopen 15 jaar, dan lijken die bezwaren binnenkort verleden tijd. In 2023 kostte een kilowattuur aan bruikbare EV-batterijcapaciteit omgerekend ongeveer 127 euro, terwijl dat in 2008 nog 1288 euro per kWh was. Kortom, we zijn er bijna.

- Flop –Mercedes vindt dat we ons aanstellen

Dat bepaalde AMG-modellen van Mercedes een viercilindertje onder de motorkap hebben, doet liefhebbers pijn. Maar in plaats van troostende woorden, zegt Mercedes doodleuk: stel je niet aan, vroeger wilde je ook geen smartphone en kijk nu eens. Het merk is van mening dat we op den duur gewend raken aan AMG-modellen met vier cilinders in plaats van acht. Maar wij hebben onze twijfels.

- Flop – Doet u mij maar een rode! Dat is dan 32.670 euro extra

Dat je bij automerken soms moet bijbetalen voor een vrolijke carrosseriekleur, is bekend. Maar Maserati maakt het nu wel heel bont. De rode kleur van de Maserati GranCabrio heeft een meerprijs van 32.670 euro! Daar heb je ook een nieuwe Toyota Yaris Cross voor,

- Flop – EV’s kunnen het ook te warm hebben

Het is algemeen bekend dat koud weer grote invloed kan hebben op de actieradius van elektrische auto’s, maar hoe zit het als het juist heel warm is buiten? Een Amerikaans onderzoek laat zien hoe de vork in de steel zit. Slecht nieuws: voor maandag is 32 graden voorspeld en dan lever je 5 procent actieradius in.