Alle nieuwe elektrische Fiats krijgen zo’n toffe ingebouwde laadkabel

De uitrekbare laadkabel in de neus van de elektrische Fiat Panda lijkt op het snoer van een stofzuiger. Dit slimme idee gaat Fiat naar al zijn nieuwe elektrische modellen brengen.

De flexibele laadkabel van de Fiat Grande Panda zit achter een klepje op de neus van de auto. De ene kant gaat naar de boordlader, de andere kant plug in je in een laadpaal of wallbox. Toen wij deze uitvinding zagen, dachten we: wat een leuke en slimme manier om opladen laagdrempeliger te maken.



Modderige laadkabels

Maar volgens Stellantis-baas Carlos Tavares zit er meer achter: “Wij hebben een oplossing bedacht voor modderige laadkabels”. Daar heeft hij wel een punt. Als je ’s ochtends het laadsnoer van je EV moet oprapen, vragen we ons vaak af welke hond er met zijn natte lichaam langs geglibberd is en hoeveel naaktslakken eraan gelikt hebben.



Tavares gaat verder: “Je hebt deze fantastische auto’s – vol technologie, geweldige materialen, mooie afwerking – en het eerste wat je doet is het snoer op de grond leggen, dan is het vies en gooi je het terug in je kofferbak. Dat is niet erg hightech. Als je naar stofzuigers kijkt, hebben ze een betere oplossing gevonden.”



Elektrische Fiats voor 2025 en 2026

Bij Fiat verkondigen ze dan ook trots dat ze het opladen van EV’s opnieuw hebben uitgevonden. Geen wonder dat ze hun nieuwe uitvinding gaan toepassen op alle nieuwe elektrische Fiats. Deze auto’s zullen trouwens ook een laadpoort hebben, want die is nodig voor het snelladen. Bij de Fiat Grande Panda zit-ie aan de zijkant. Snelladen gaat met maximaal 100 kW en de uitrekbare laadkabel haalt 7,4 kW uit de laadpaal in de wijk of je wallbox thuis.

De Grande Panda staat op hetzelfde platform als de elektrische Citroën C3. De volgende elektrische Fiats die op de kalender staan voor 2025 en 2026 zijn een compacte SUV en een compacte fastback.