EV-accu's nu al 90 procent goedkoper dan in 2008 - en dat wordt nog beter

Elektrische auto’s stuiten bij veel consumenten vooral op twee bezwaren: ze zijn te duur en hebben te weinig actieradius. Maar als we kijken naar de ontwikkelingen van de afgelopen 15 jaar, dan lijken die bezwaren binnenkort verleden tijd.

De gemiddelde kosten van een lithium-ion accupakket voor lichte elektrische voertuigen zijn tussen 2008 en 2023 gigantisch gedaald, zo lezen we bij Inside EV’s. Volgens het Vehicle Technologies Office van het Amerikaanse ministerie van Energie (DOE) bedraagt de kostendaling niet minder dan 90 procent. En dat cijfer is keurig gecorrigeerd voor inflatie.



Van 1288 naar 127 euro per kWh



In 2023 kostte een kilowattuur aan bruikbare EV-batterijcapaciteit omgerekend ongeveer 127 euro, terwijl dat in 2008 nog 1288 euro per kWh was. Deze schatting is gebaseerd op een productie van minstens 100.000 accupakketten per jaar. De vooruitgang is enorm en heeft de inflatie ruimschoots overtroffen, vooral in de eerste jaren.

Waardoor werden EV-batterijen zoveel goedkoper?



Volgens de onderzoekers zijn er drie hoofdredenen voor de daling van de batterijkosten: verbeteringen in batterijtechnologieën en -chemie, verbeteringen in de productie en een hoger productievolume.

Reken maar uit: bij 127 euro per kWh zou een gloednieuw 100-kWh accupakket 12.700 euro kosten. Een populairder 80-kWh pakket zou op 10.160 euro uitkomen. Dat laatste zou 15 jaar geleden nog ruim een ton kosten.



Als je kijkt naar een auto van 30.000 tot 40.000 euro, is ruim 10 mille nog altijd een aanzienlijk deel van de prijs. Aan de andere kant moeten we niet vergeten dat je ruim 10 jaar geleden voor dat geld een EV kreeg met een batterij van slechts 24 tot 30 kWh, en een veel kleiner bereik.

Hoopvolle technische ontwikkelingen



Met het oog op deze ontwikkelingen, lijkt de kans groot dat de kosten van batterijen de komende jaren nog verder dalen. Ten opzichte van auto’s met verbrandingsmotor, staat de EV-technologie immers nog in de kinderschoenen. Er wordt wereldwijd nog hard gewerkt aan nieuwe technologieën, waarbij minder kostbare materialen nodig zijn en ook de omvang van de batterijpakketten kan worden verkleind.



EV steeds bereikbaarder en aantrekkelijker



De verwachting is dat deze ontwikkelingen zowel kostenverlagend, gewichtsbesparend als actieradiusverhogend zullen werken. Dat maakt de elektrische auto voor steeds meer mensen bereikbaar en aantrekkelijk. Op de langere termijn zou ook recycling een bijdrage kunnen leveren om de materiaalkosten nog verder te verlagen.