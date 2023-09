TEST Mazda MX-5 tegen Mini Cabrio is een strijd van gevoel tegen verstand

Kleine cabrio's met een lage prijs moet je met een vergrootglas zoeken. Des te fijner is het dat de Mazda MX-5 en Mini Cooper S Cabrio er nog altijd zijn. Welke is het leukst op bochtige wegen?

Beide auto's zijn maar 3,90 meter lang, maar bij de Mazda MX-5 betekent dat niet dat elke centimeter optimaal wordt benut. Er kunnen maar twee mensen mee en die zitten erbij als een strakke legging om de benen van een strandtoerist. Toch hoeft de bijrijder niet bij elke armbeweging van de bestuurder bang te zijn voor een elleboogstoot, want de auto is behoorlijk breed. Het gaat allemaal prima zolang je niet langer bent dan 1,85 meter, want de instelmogelijkheden van het stuur en de stoelen zijn beperkt.



Slecht zicht in Mini Cooper S Cabrio

Ook bij de bagageruimte moet je concessies doen, er kan maar 130 liter mee en het maximale laadvermogen is 195 kilo. Dat betekent dat voluptueuze bestuurders óf altijd alleen moeten rijden, óf de borrelnootjes moeten laten staan. De afwerking is in orde, maar de materialen zijn duidelijk minder mooi dan die van de Mini.

Ook de torsiestijfheid is iets minder goed voor elkaar dan bij zijn Engelse opponent. De Beierse Brit heeft bovendien twee plaatsen extra, een hoger laadvermogen en meer opbergvakken. Maar eerlijk is eerlijk, op de twee afzonderlijk opklapbare achterstoeltjes kun je eigenlijk alleen kleine kinderen kwijt.

Op het gebied van overzichtelijkheid doet de Mazda het weer beter, want in de Mini Cooper S Cabrio is het zicht naar achteren zo slecht dat met geopend dak zelfs een Hummer nog verdwijnt achter het opgevouwen dak.



Voorwielaandrijving vs. achterwielaandrijving

Al bij de eerste doordraaiers merk je dat bij de de Mazda het vermogen naar de achterwielen gaat en bij de Mini naar de voorwielen. Bij de Mazda MX-5 is de besturing vrij van aandrijfinvloeden. Zo kun je hem heerlijk over het slalomparcours sturen. Dankzij het goed doseerbare vermogen, blijft de Mazda ook in het grensbereik prima beheersbaar. Toch moet je je hoofd er wel een beetje bijhouden, want je wilt niet verrast worden door een uitbrekende achterkant.



De Mini is een typische voorwielaandrijver: zit hij aan zijn grenzen, dan schuift hij over zijn voorwielen rechtdoor. Al deinst ook de Mini niet terug voor snelle bochten. De carrosseriebewegingen blijven beperkt en het niet volledig uitschakelbare ESP doet als dat nodig is een kleine ingreep. De verrassende conclusie van dit hoofdstuk is dat de Mini niet het gevoel biedt alsof je in een kart zit, zoals het cliché luidt. Voor puur rijplezier moet je bij de MX-5 zijn.



Welke is beter, Mazda MX-5 of Mini Cooper S Cabrio?



Zou je een auto alleen kopen voor het rijplezier (wat we maar al te goed begrijpen), dan is de Mazda MX-5 de duidelijke winnaar. Die biedt in dat opzicht veel meer waar voor zijn geld dan de afstandelijke Mini. Maar in onze objectieve tests tellen voor cabriolets minder belangrijke zaken als een achterbank of de inhoud van de kofferruimte net zo zwaar mee.

En juist op die nuchtere onderdelen wordt de MX-5 verslagen door de Mini. Dit Brits-Beierse merk heeft óók een aanzienlijke reputatie als het op vermaak aankomt. Dat valt in de Cooper S alleen nogal tegen; hij is wat afstandelijk. Wel is het meer een 'echte' auto en daardoor is hij beter geschikt voor lange reizen. Los daarvan mogen we blij zijn dat er nog steeds relatief betaalbare cabrio's bestaan. In dat opzicht is zowel de Mazda als de Mini een winnaar.

