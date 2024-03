Wees prijsstijgingen voor en kies nu uit deze 5 winterharde cabrio's

Inspiratie

Elk jaar is het hetzelfde liedje. Zodra de lente zich aandient, steken de cabriokriebels weer de kop op. Vervolgens schieten de prijzen omhoog en krijg jij weer koudwatervrees. Door snel één van deze 5 cabrio-coupé's te kiezen, ben je prijsstijgingen voor en houd je het 's winters lekker warm.

Aan het begin van de 21ste eeuw zag je ze op elke straathoek; cabrio-­coupés. Of coupé-cabriolets, zo je wilt. De rage was ontketend door de Mercedes SLK en werd ‘gedemocratiseerd’ door de betaalbare Peugeot 206 CC. Bijna elk merk ging overstag en introduceerde een open auto met een metalen, winterhard klapdakdak.



Voordelen cabrio met elektrische hardtop



Audi, Jaguar en Saab behoorden tot de weinige uitzonderingen, en hielden vast aan stoffen cabriodaken. Je vraagt je af waarom, want op het eerste gezicht lijkt een metalen klapdak alleen maar voordelen te bieden. De constructie is stijver dan van een stoffen dak, wat goed is voor het rijgedrag en het gevoel van degelijkheid. Daarnaast is een metalen dak minder gevoelig voor lekkage en vandalisme.

Ook gaat het comfort tijdens het rijden met gesloten dak erop vooruit. Een cabrio hardtop is in de winter vaak beter warm te stoken en je hebt minder last van tocht en windgeruis. Ten slotte hoeft een metalen dak – in tegenstelling tot een softtop – niet eens in de zoveel tijd te worden vervangen. Toch vind je tegenwoordig meer cabrio's met hardtop op Marktplaats, dan in de prijslijsten met nieuwe auto's.



Nadelen coupé-cabriolet

Maar, zoals ooit een wijs man – of in elk geval een groot ex-voetballer – zei: “Elk voordeel heb z’n nadeel.” Zo is een metalen dak een stuk zwaarder dan een traditioneel cabriodak. Dat zorgt niet alleen voor een wat hoger wegenbelastingtarief dan je misschien verwacht. Het maakt een coupé-cabriolet ook minder licht­voetig en minder ­sportief dan een gelijkwaardige concurrent met softtop. Maar ach, hoe vaak rijd jij op de Route Napoléon of de Stelviopas?

Een derde bezwaar dat aan het gewicht van het dak kleeft, is dat het hefmechanisme bij het openen en sluiten flink wordt belast. Daar zou de constructie op berekend moeten zijn, maar check voor aankoop terdege of het dak goed en vlot open en dicht gaat, zonder nare bijgeluiden.

Flinke bilpartij klapdakcabrio's



Een ander nadeel dat aan veel klapdak­cabrio’s kleeft, is van esthetische aard. Om plaats te bieden aan het – ook in opgevouwen toestand – volumineuze metalen dak, waren de ontwerpers bijna gedwongen tot het tekenen van auto’s met een flinke bilpartij. Getuige de 329 miljoen Instagram-volgers van Kim Kardahian zijn daar genoeg liefhebbers voor, maar het is niet iedereen zijn ding.

Hoeveel bagageruimte heeft een cabrio met hardtop?



Kun jij best leven met de genoemde nadelen van een klapdakcabrio? Controleer dan toch vooraf even of je met het dak omlaag een fatsoenlijke hoeveelheid bagage kunt meenemen. Het zou immers lullig zijn als je tijdens die gedroomde cabrio­trip door Toscane of langs de Middellandse Zeekust nood­gedwongen het dak gesloten moet houden ... En een laatste tip: kies voor een auto met stoelverwarming; daarmee verleng je het openluchtseizoen aanzienlijk.

Volkswagen Eos 1.4 TSI Highline - 2013 - 65.919 km - € 13.995

Soms begrijpen we Volkswagen niet. Zoals bij de introductie van de Volkswagen Eos in 2006. Heb je eindelijk een opvolger voor de succes­volle Golf 3 Cabrio – ook al was-ie in de laatste jaren vermomd als Golf 4 – geef je hem de nietszeggende naam Eos. En dat terwijl hij veel Golf-techniek had geleend. Je raadt het al: de Volkswagen Eos werd geen verkoopknaller. Dat het model nog altijd relatief onbekend is, zie je terug in de redelijke prijzen.

Deze tweedehands Volkswagen Eos is weliswaar ruim 10 jaar oud, hij heeft ook heel weinig gereden. Dat de Eos vanaf het begin als coupé-­cabrio bedoeld was, is te zien en te voelen. Hij heeft niet zo’n enorm dikke kont en hij is opvallend torsiestijf. Door de redelijke ruimte achterin, wordt een tochtje Eos geen martelgang voor de achterpassagiers. Zelfs als het cabriodak dicht is, kun je dankzij het glazen schuifdak een béétje open rijden. Dit is de faceliftversie, waarbij de distributieketting-ellende over zou moeten zijn. Toch vinden we het karig dat je voor deze prijs geen garantie krijgt.

+ Goede torsiestijfheid, unieke dakconstructie

- Alleen wettelijke garantie, beetje saai model



Mercedes SLC 300 RedArt Edition 9G - 2017 - 36.850 km - € 36.850

In 1934 had de Peugeot 401 D Coupé de primeur van het ­stalen klapdak. Het duurde ruim zestig jaar voordat het idee navolging kreeg. Niet van een moderne Peugeot, maar van de eerste Mercedes SLK. En anders dan zijn Franse voorganger, werd het een bestseller. In 2003 kwam er een tweede generatie, de derde editie ging door het leven als SLC. Al ging het om niet veel meer dan een facelift.

Dit is meteen de laatste compacte cabrio-coupé van Mercedes, want het merk ziet dit segment niet meer zitten. Dus grijp je kans als je nog een mooie tweedehands Mercedes SLC op de kop kunt tikken. Zoals deze SLC RedArt ­Edition uit 2017. Je herkent hem aan – je verwacht het niet – diverse rode accenten. Aan de buitenkant vind je ze onder de bumpers en bij de luchtroosters in de voorschermen. Achter het stuur snoer je jezelf vast met rode gordels en zit je op zwart leer met rode stiknaden. De SLC 300 rijdt strak, is behoorlijk rap (0-100 in 5,7 s, top 250 km/h) en heeft een geweldige 9-traps automaat.

+ Exclusief, rap en toch comfortabel

- Meer kraakjes dan je verwacht



Renault Wind 1.2 TCe Dynamique - 2011 - 44.134 km - € 11.980

Bij het bedenken van autonamen moet je altijd checken dat jouw verzinsel in andere talen niks geks of schunnigs betekent. We vermoeden dat de Afdeling Naamgevig bij Renault met sabbatical was toen de Wind ter wereld kwam. Maar ja, Storm was bezet door het Amerikaanse merk Geo en ook andere bijzondere winden waren al ingepikt. Door onder meer Volkswagen en Maserati. Ook over het design kun je discussiëren, maar wij vinden het leuk.

Groot voordeel van de hoge achterkant, is de voor dit segment enorme kofferbak van 360 liter. Dat maakt van de Renault Wind een praktische tweezitter. Een erg leuk rijdende bovendien, want de ondersteltechnici hadden leentjebuur gespeeld bij de Clio RS. Al moet je geen gevoelige botten of gewrichten hebben als je op zoek gaat naar een tweedehands Renault Wind. Ook is het vermogen gering en de zit nogal hoog. Hierdoor steken lange mensen met hun wenkbrauwen boven de voorruit uit. Het ingenieuze dak gaat binnen 12 tellen open of dicht.

+ Grote kofferbak, betaalbaar, rijdt leuk, snel dak

- Van het design moet je houden, en die naam ...



BMW 335i Cabrio High Executive M Sport - 2011 - 169.000 km - € 20.995

Het metalen dak van deze tweedehands BMW 3-serie Cabrio gaat 20 tellen langzamer open dan dat van de kleine Renault hierboven. De BMW als geheel zit daarentegen 4,5 seconde eerder op de 100 km/h. De Wind-eigenaar zal vervolgens bijdehand sneren dat dit ook wel moet omdat je als BMW-rijder anders de afschrijving niet kunt bijhouden. Daar heeft-ie een punt, want deze origineel Nederlandse BMW 335i Cabrio kostte ooit bijna een ton ... Maar dat maakt jou als occasionkoper natuurlijk juist blij. Al is het ook even dubben of je hem al dan niet allrisk gaat verzekeren.

Blijf niet te lang prakkiseren, maar ga lekker op die roomwitte leren sport­stoel zitten en laat de zes-in-lijn grauwen. Ondanks zijn ruim 1700 kilo eigengewicht, rijdt deze Dreier verrassend lichtvoetig en laat-ie zich heerlijk door bochten smijten. Mocht je een hond op de achterbank meenemen, zet hem dan goed vast. Anders geef je hem in no-time onbedoeld zijn eerste – en vermoedelijk tevens laatste – vliegles.

+ Gretige zescilinder, veel cabrio voor het geld

- Dorstig, duur in wegenbelasting en verzekering



Volvo C70 T5 Summum Geartronic - 2010 - 129.429 km - € 23.950

De eerste Volvo C70 deelde in 1999 zijn techniek nog met de grote S70 en V70. Het nieuwe model baseerde Volvo in 2005 op de compactere S40/V50 – en de Ford Focus. Kun je dan net zo goed zo’n voordelige Ford als CC kopen? Nou, niet helemaal. De Focus Cabrio-Coupé was niet leverbaar met de wellustig roffelende vijfcilinder en ook de afwerking is van een ander niveau. Deze tweedehands Volvo C70 Summum heeft wat ons betreft de fraaist leverbare combinatie van crèmekleurig leer en de lichte houtaccenten.

Ondanks zijn 230 pk is deze Volvo C70 meer een boulevardcruiser dan een sportieveling. Volvo wilde dat vier personen er gerieflijk in zouden zitten, vandaar dat het grote driedelige dak een ingewikkeld op­vouwmechanisme kreeg. Als het dak gesloten is, zie je nauwelijks dat het om een cabrio gaat. Met dank aan de grootmeesters van Pininfarina. Helaas levert de verkopende partij deze prijzige Zweedse schone zonder Bovag-garantiebewijs.

+ Fraaie uitvoering, ruim en comfortabel

- Alleen wettelijke garantie



Zit jouw favoriete hardtop-cabrio hier niet bij? In Auto Review 3/2024 doen we nog vijf suggesties.