Porsche staat perplex: klanten staan in de rij voor een elektrische Macan

Nieuws

De Porsche Macan is het op-één-na populairste model van Porsche wereldwijd. Daarom namen de Duitsers een risico door de nieuwste generatie van de SUV als een EV te presenteren. Voorlopig lijkt de gok goed uit te pakken.



Oliver Blume, de CEO van de Volkswagen Group en Porsche, gaf deze week op de jaarlijkse persconferentie van het merk aan dat de orders tot nu toe de verwachtingen ruimschoots overtreffen. In de vier weken sinds zijn debuut kwamen bij Porsche al ruim 10.000 bestellingen binnen voor de elektrische Macan. Hierbij zijn de cijfers van enkele belangrijke markten (China, Taiwan en Japan) nog niet eens meegenomen.

In Zuffenhausen zijn ze verrast door de animo: “We zijn overweldigd door de bestellingen die binnenkomen voor de elektrische Macan. De mensen die een order hebben geplaatst, hebben de auto niet eens aangeraakt of erin gereden”, aldus Blume. “Dit toont de kracht van de Macan. We zijn ervan overtuigd dat het een hit wordt”.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Zet de interesse in de Macan door? Jij weet het als eerst met onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Porsche Macan specificaties

Kijkend naar de specificaties, begrijpen wij de interesse in de elektrische suv wel. De Macan komt in twee smaken: de Macan 4 en de Macan Turbo. Beiden hebben twee elektromotoren en vierwielaandrijving. De Macan 4 levert met launch control een vermogen van 408 pk. De Macan Turbo doet hier een flinke schep bovenop en levert 639 pk. Dat is veel meer dan wat het huidige topmodel ophoest, de 440 pk sterke Macan GTS.

Het maximumkoppel bedraagt 650 respectievelijk 1130 Nm. Met de Macan 4 zit je vanuit stilstand in 5,2 seconden op 100 km/h. De Turbo doet hier slechts 3,3 seconden over. De topsnelheid is 220 dan wel 260 km/h.

De actieradius bedraagt door het grote accupakket van 100 kWh (95 kWh netto) 613 kilometer voor de Macan 4 en 591 kilometer voor de Macan Turbo. Snelladen kan tot 270 kW en neemt 21 minuten in beslag (10 tot 80 procent).

Macan op benzine maakt plaats voor EV

De Macan is momenteel na de Porsche Cayenne het populairste model van de Duitsers. Origineel was Porsche van plan om de Macan met een benzinemotor op de prijslijst te houden, maar door nieuwe en strenge cybersecurityregels van de Europese Unie komt er definitief een einde aan de huidige Macan op ons continent. In de Verenigde Staten blijft Porsche de Macan met een benzinemotor wel aanbieden.



Ook Porsche gaat elektrisch

Porsche is van plan om op termijn zijn volledige modellengamma te elektrificeren. Blume verwacht dat richting 2030 meer dan 80 procent van de verkochte Porsches volledig elektrisch zal zijn. Toch houdt de topman - zoals zoveel merken recentelijk - een slag om de arm: “We houden vast aan onze strategie, maar die is in grote mate afhankelijk van de vraag in de regio's van de wereld. In Europa zien we een afvlakking van de groeicurve van EV-adoptie."