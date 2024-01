Niemand kan het erg vinden dat de Porsche Macan elektrisch is geworden

Nieuws

Porsche heeft de opvolger van de Porsche Macan onthuld. De prijzen van deze nieuwe Porsche Macan (2024) beginnen bij 88.900 euro. Opvallend, want voor de uitzwaaiende generatie moet je minimaal 125.700 euro meesjouwen. Grote verantwoordelijke voor deze spectaculaire prijsdaling is de aandrijflijn.

De nieuwe Porsche Macan is volledig elektrisch. De CO2-uitstoot bedraagt 0. En dat betekent dat je geen cent bpm hoeft te betalen. De huidige Porsche Macan met benzinemotor blies in het gunstigste geval 228 gr/km CO2 de lucht in. En dus was het bpm-bedrag hoog en daarmee ook de aanschaf. Zelfs zo hoog dat de duurste elektrische Macan, de Macan Turbo van 121.000 euro, goedkoper is dan de instapper van de huidige Macan. Zo bekeken, kan niemand het erg vinden dat de Macan elektrisch geworden is.

Dat Porsche de aanduiding 'Turbo' voor een elektrische auto gebruikt, vinden we nog steeds stom, maar sinds de Porsche Taycan zijn we er een beetje aan gewend. De nieuwe Macan is de eerste volledig elektrische SUV van Porsche. De huidige benzineversie had van Porsche nog best even mogen bestaan, maar niet van de EU. De Macan voldoet niet aan de nieuwe eisen op het gebied van cybersecurity die binnenkort van kracht worden.



Elektrische Porsche Macan: 2 versies

Je kunt kiezen uit twee versies: de Macan 4 en de Macan Turbo. Beiden hebben twee elektromotoren en vierwielaandrijving. De Macan 4 levert met launch control een vermogen van 408 pk. De Macan Turbo doet hier een flinke schep bovenop en levert 639 pk. Dat is veel meer dan wat het huidige topmodel ophoest, de 440 pk sterke Macan GTS.

Het maximumkoppel bedraagt 650 respectievelijk 1130 Nm. Met de Macan 4 zit je vanuit stilstand in 5,2 seconden op 100 km/h. De Turbo doet hier slechts 3,3 seconden over. De topsnelheid is 220 dan wel 260 km/h.

Porsche Macan actieradius

Dan de actieradius. Die bedraagt 613 kilometer voor de Macan 4 en 591 kilometer voor de Macan Turbo. De lithium-ion batterij ligt verzonken in de bodem en heeft een bruto capaciteit van 100 kWh (netto: 95 kWh). De elektrische suv staat op het 800 volt Premium Platform Electric (PPE), dat Audi op zijn beurt gebruikt voor de nieuwe Audi Q6 e-tron en Audi A6 e-tron.

Snelladen kan tot 270 kW en neemt 21 minuten in beslag (10-80 procent). Bij een 400 volt-laadstation wordt de batterij als het ware opgedeeld in twee stukken die je parallel met 135 kWh kunt opladen (bank charging).

Een echt sportwagengevoel

Porsche belooft een echt sportwagengevoel voor zijn nieuwe elektrische SUV. Omdat we eerder in een voorseriemodel over het circuit bij de Porsche-fabriek in Leipzig hebben mogen meerijden, kunnen we dit volledig beamen. Het lage zwaartepunt van de auto doordat de vlakke accu laag in de auto ligt, helpt hierbij mee.

Voor het eerst heeft de Macan achterasbesturing. Dit zorgt voor een relatief kleine draaicirkel van 11,1 meter (minder dan die van een Volkswagen Tiguan), maar ook voor een uitzonderlijke rijstabiliteit op hoge snelheden.

Het grote batterijpakket heeft geen nadelige gevolgen voor de bagageruimte. Er past 540 liter in, 52 liter meer dan in de benzineversie. Klap de leuning van de achterbank neer en je kunt 1348 liter kwijt. In de frunk past een riant lunchpakket van 84 liter. Een caravan of aanhanger achter een Porsche vinden we zoiets als vloeken in de kerk, maar in Zuffenhausen is dat blijkbaar normaal want de elektrische Macan heeft een trekgewicht van 2000 kg.

Drie schermen

In het interieur zie je duidelijk de familiebanden met de Porsche Taycan en ook de nieuwe Porsche Panamera. Omdat Porsche de stelregel hanteert dat de bovenkant van het instrumentarium altijd het hoogste punt van het dashboard moet zijn, is er geen rechtopstaand centraal scherm dat boven de rest uitsteekt. Het dashboard is slank en langgerekt en telt maximaal drie schermen.

Het digitale instrumentarium van 12,9 inch bevindt zich direct in het gezichtsveld van de bestuurder en is licht gebogen. Het grote centrale display meet 10,9 inch. Het derde, optionele passagiersdisplay (ook 10,9 inch) heeft een speciale laag zodat de bestuurder tijdens het rijden niets ziet en dus niet afgeleid wordt als zijn passagier een video streamt.

De elektrische Macan is de eerste Porsche die leverbaar is met een head-up display met augmented reality. Hierbij worden virtuele elementen zoals navigatiepijlen op de echte wereld geprojecteerd. Bepaalde rijassistentiesystemen doen dit op eenzelfde manier. Fun fact: de projectie is zo groot als een 87-inch scherm.

Vanaf de tweede helft van dit jaar staat de nieuwe Macan bij de Porsche-dealer.