EV’s zitten in de rats: zelfs de verkopen van de Tesla Model Y kelderen

Nieuws

In 2024 ging de Tesla Model Y ruim 1,2 miljoen keer over de toonbank en werd de EV de populairste auto wereldwijd. Dit jaar is echter tot nu toe alles anders: dalende Europese verkoopcijfers wijzen erop dat het heel moeilijk gaat worden voor de elektrische SUV om zijn titel te prolongeren.

In mei 2024 verkocht Tesla 10.582 exemplaren van de Model Y in Europa. Dat is maar liefst 49 procent minder dan in dezelfde maand in 2023. De populariteit is dus flink afgenomen. In 2024 was de Model Y nog de onbevreesde nummer één van de Europese verkooplijsten, maar dit jaar ziet het er tot nu toe niet gunstig uit.

Teruglopende vraag naar EV’s

De teruglopende vraag heeft mede te maken met leveringsproblemen. Eerder in 2024 kreeg Tesla te maken met brandstichting bij zijn fabriek in Berlijn, en ook de staking van havenarbeiders in Zweden, een populair EV-land, hielp niet mee.

De grootste boosdoener is echter de teruglopende vraag naar elektrische auto’s in Europa. De verkoop van EV’s is in een vrije val geraakt en daalde in mei 2024 met 11 procent in vergelijking met een jaar eerder, tot 181.968 stuks. In Duitsland - de grootste EV-markt van Europa - kelderden de verkopen zelfs met 31 procent. De verkopen van Tesla holden zelfs met een gigantische 64 procent achteruit.

Dit is deels te wijten aan de nog altijd torenhoge prijzen van EV’s. De enige nieuwe elektrische auto die momenteel onder de magische grens van 20.000 euro duikt, is de Dacia Spring. De Volkswagen-groep, Stellantis en Renault komen met goedkope EV's met een prijs van 25.000 euro, maar de meeste hiervan komen pas volgend jaar op de markt.

Tesla heeft het heel moeilijk

Tesla zit in de hoek waar de klappen vallen. De verkopen vallen door de wereldwijde afzwakkende vraag naar elektrische auto’s tegen. Tesla verkocht 386.810 EV’s in de eerste drie maanden van 2024, maar liefst 20 procent minder dan in het laatste kwartaal van 2023. Het merk was gewend dat de verkopen per drie maanden juist toenamen.

De bollebozen van Wall Street verwachten voor het huidige kwartaal een aantal van om en nabij 450.000 verkopen, een stuk minder dan de 466.000 die Tesla in dezelfde periode vorig jaar verkocht.

Volkswagen duikt in gat

In het gat dat de Tesla Model Y achterlaat, duikt Volkswagen gretig. De Volkswagen T-Roc was in mei 2024 door een verkoopgroei van 12 procent de populairste auto in Europa. De compacte SUV ging 19.748 keer over de toonbank. Oudgediende Volkswagen Golf zit hem op de hielen met 19.333 verkopen. Het podium werd gecompleteerd door de Dacia Sandero, die 18.676 keer werd verkocht.

Vorig jaar zat de Sandero de Model Y nog op de hielen, maar door een verkoopdaling van 10 procent is de Dacia naar de derde plaats gezakt. Het is in Nederland met ruime voorsprong de populairste Dacia van dit moment.