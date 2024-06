Het hoge woord is eruit: géén nieuwe Tesla Model Y in 2024

Nieuws

Als je van plan bent een Tesla Model Y te kopen, weet je nu eindelijk waar je aan toe bent: dit jaar lanceert Tesla géén vernieuwde Model Y. Dat heeft Elon Musk zelf gezegd.

De geruchten waren zo hardnekkig en de logica was zo logisch: na de komst van de grondig vernieuwde Tesla Model 3 zou de Model Y spoedig dezelfde behandeling ondergaan. De auto’s zijn tenslotte ‘broertjes’ van elkaar. Wij hadden de nieuwe Model Y zelfs al met watervaste viltstift op de kalender van 2024 geschreven, zo zeker waren we van zijn komst.

Maar Elon Musk en kornuiten hebben anders besloten: “Geen Model Y ‘refresh’ dit jaar”, meldt Musk op X. Hij zegt ook dat Tesla zijn auto’s continue verbetert. “Dus zelfs een auto die 6 maanden nieuwer is, zal een beetje beter zijn.”

Dit kan de Model Y leren van de Model 3

Als de Model Y eindelijk vernieuwd wordt, verwachten we dat-ie vergelijkbare upgrades krijgt als de Tesla Model 3 (review). Dus nieuwe koplampen en achterlichten, plus scherpere carrosserielijnen. Binnenin overtuigt de nieuwe Model 3 met hoogwaardiger materialen, nieuwe voorstoelen met verwarming én ventilatie, plus een touchscreen met dunnere rand. Het akoestische glas, de betere afdichtingen en de geluiddempende materialen maken de cabine stiller. En het is chic dat passagiers voortaan een eigen touchscreen hebben.

Even tussen: volgende week testen we de actieradius van de nieuwe Model Y Long Range. Wil je de uitslag lezen?

Maar bij de Model 3 zijn niet alle veranderingen ook automatisch verbeteringen. De keuzehendel van de automaat is verdwenen en nu moet je links op het scherm een autootje omhoog of omlaag vegen om Drive of Reverse in te schakelen. Hier staan we neutraal tegenover. De meest spraakmakende verandering is de verdwijning van de knipperlichthendel. Je krijgt er twee knoppen op het stuur voor terug. En daar zijn we vanuit het oogpunt van bedieningsgemak op z’n zachtst gezegd niet blij mee.



Model Y: nu kopen of afwachten?

De tweet van Elon Musk leert ons dat je vandaag veilig een nieuwe Model Y kunt kopen – er zal morgen niet een nieuwe versie onthuld worden. Maar waarschijnlijk wel in 2025. De kans is levensgroot dat-ie veel van de bovengenoemde upgrades van de Model 3 krijgt en dat zijn welkome toevoegingen. Tegelijkertijd verdwijnt dan hoogstwaarschijnlijk de knipperlichthendel. Of ons klagen, mopperen en stampvoeten heeft gevolgen gehad en Tesla gebruikt de rest van dit jaar om zijn grote vergissing ongedaan te maken … #dagdromen