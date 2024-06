Nieuws

Autofabrikanten verkochten in mei 2024 in Europa minder auto's (elektrisch en met een verbrandingsmotor) dan een jaar eerder. En dat is allemaal de schuld van de goedkope elektrische auto. Terwijl die er nog niet eens is.

De enige nieuwe elektrische auto die momenteel onder de magische grens van 20.000 euro duikt, is de Dacia Spring. Leuk ding, maar voor veel mensen te klein. Dat geldt ook voor de actieradius van een theoretische 220 kilometer.

Dan krijg je de elektrische Citroën C3. Met een actieradius van 320 kilometer begint dat er al meer op te lijken, maar die auto kan in zijn eentje moeilijk alle consumenten in Europa bedienen die een EV willen. Met andere woorden: de Europese consument wacht met smart op betaalbare EV's. En dat zie je nu terug in het aantal Europese autoregistraties.

Autofabrikanten verkochten afgelopen mei in Europa 2,6 procent minder auto's dan een jaar eerder, aldus Automotive News Europe. De reden is dat consumenten schrikken van de nog altijd torenhoge prijzen van elektrische modellen en liever wachten op alle aangekondigde goedkope EV's, zoals de Volkswagen ID.2.

Door de afwachtende houding van consumenten daalden volgens branchevereniging ACEA de nieuwe Europese autoverkopen tot 1,09 miljoen stuks, inclusief Groot-Brittannië, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Ook de verkoop van elektrische auto's is in een vrije val geraakt en daalde in mei 2024 met 11 procent in vergelijking met een jaar eerder, tot 181.968 stuks.



Sancties aan Chinese merken helpen niet mee

Consumenten worden niet alleen afgeschrikt door de hoge aanschafprijzen, maar ook door de ondermaatse laadstructuur waar sommige Europese landen mee te maken hebben. Het besluit van de EU om vanaf juli 2024 sancties op te leggen aan in China gebouwde EV's dreigen nu nog betaalbare elektrische auto's zoals de BYD Dolphin en de MG4 alleen maar duurder te maken.

Hoge prijzen EV's vormen een obstakel

De hoge prijzen zijn een obstakel voor de groei van EV's, vooral nu landen zoals Duitsland, Nederland en Zweden subsidies hebben teruggeschroefd, beëindigd of gaan beëindigen. De Volkswagen-groep, Stellantis en Renault komen met goedkope EV's met een prijs van 25.000 euro, maar de meeste hiervan komen pas volgend jaar op de markt.

Duitse EV-verkopen kelderen

In Duitsland kelderden de EV-verkopen met 31 procent, en in Italië met 18 procent. Ze nemen plug-in hybride auto's mee in hun val, want de verkopen hiervan daalden met 9,6 procent. Het EV-aandeel in de Europese verkopen bedroeg in mei 2024 14 procent. Verder waren de marktverwachtingen voor EV's te optimistisch, zeggen analisten. "Investeringen moeten worden verminderd."

BMW en Mercedes gaan langer door met benzineauto's

Sommige autofabrikanten voegen de daad bij het woord, zoals Mercedes en Stellantis die de bouw van een batterijfabriek in Duitsland en Italië op de lange baan geschoven hebben. Volkswagen heeft al aangegeven dat het meer plug-in hybride modellen wil en Mercedes gaat langer dan gepland door met het bouwen van auto's met een verbrandingsmotor. Net als concurrent BMW.