Spot jij de 8 verwijzingen naar de beste James Bond-film ooit in deze Rolls-Royce Phantom?

Rolls-Royce heeft voor een klant een uniek exemplaar van de Rolls-Royce Phantom gebouwd. Dat doet het Britse merk wel vaker als je een paar miljoen euro neerlegt. Maar deze klant had wel heel specifieke wensen ...

Rolls-Royce geeft nooit namen vrij van zijn welgestelde klanten, dus noemen we deze klant voor het gemak Guus Geluk. Guus is een groot fan van de Britse geheim agent James Bond en heeft al zijn films minimaal 30 keer gezien. Grote favoriet is Goldfinger. Dat snappen we, want deze Bond-film uit 1964 met Sean Connery in de huid van 007 is ook volgens ons en filmcritici de beste ooit.

Een scène die nog altijd wereldberoemd is, is het moment waarop Bond het met goud bedekte lichaam van de vermoorde Jill Masterson vindt, de maîtresse van Goldfinger, de boef uit het verhaal. Goldfinger rijdt niet in de eerste de beste auto, maar in een Rolls-Royce Phantom III Sedanca de Ville uit 1937. Die auto was het uitgangspunt voor de nu onthulde Phantom Goldfinger die Guus door Rolls-Royce heeft laten maken.

De Rolls-Royce Phantom 'Goldfinger' telt verschillende verwijzingen naar de beroemde James Bond-film. We lichten er de volgende 8 uit.

1. Two-tone carrosseriekleur

Het is je vast al opgevallen. De kleuren van de oude en de nieuwe Phantom Goldfinger zijn gelijk. En ook de 21-inch zwarte lichtmetalen wielen met zilverkleurige naafdoppen en rand verwijzen naar de auto die in de film gebruikt werd. De witwang-banden heeft Rolls maar gelaten voor wat ze zijn.

2. Goudstaaf in de middenconsole

Een beroemd citaat uit de film is van Goldfinger en luidt: "This is gold, Mr. Bond. All my life, I’ve been in love with its colour, its brilliance, its divine heaviness.” Logisch dus dat goud terug te vinden is in de unieke Phantom. Dat heeft Rolls-Royce heel letterlijk genomen, want in de middenconsole ligt daadwerkelijk een goudstaaf. 18-karaats en in de vorm van een Phantom, maar dan iets gestroomlijnder.

3. Gouden dashboardkastje

De bovengenoemde uitspraak vergeet je nooit meer, want hij is ingegraveerd in het dashboardkastje. Dat de gehele binnenkant van een goudlaagje is voorzien, kon je zien aankomen. Zonder twijfel het duurste dashboardkastje ooit.

4. Kenteken met een gouden twist

Het kenteken dat je op de foto's ziet, is hetzelfde als op de filmauto: AU 1. De letters vind je terug in de voornaam van Goldfinger die Auric heet. Au is tevens het scheikundig symbool van het element goud. Het cijfer doet suggereren dat Auric nog veel meer auto's had, maar die komen in de film niet voor.

5. Gouden golfclub

Ook de gouden golfclub in de kofferbak is een verwijzing naar de film uit 1964. Bond ontmoet zijn vijand namelijk voor het eerst op de golfbaan. Hier maakt hij ook kennis met een ander heerschap: Oddjob. Hij is de caddie/bodyguard/chauffeur van Goldfinger.

De hoed van Oddjob vind je niet terug in de reïncarnatie van de Phantom. En dat is misschien maar goed ook. De rand van de hoed is zo scherp dat hij hem als een discus weggooit met als doel zijn tegenstander te onthoofden. Hè, gezellig.

6. Fort Knox

Op het houten picknicktafeltje achterin de auto staat de plattegrond van Fort Knox afgebeeld. De goudvoorraad van Noord-Amerika die hier ligt opgeslagen, is het doelwit van operatie 'Grand Slam' van Goldfinger.

Denk nu niet dat je met de plattegrond hetzelfde kunt doen, hij is fictief. Tenminste, dat zegt Rolls-Royce. Je kunt het altijd proberen. Als je dit niet durft, weet dan dat het plattegrondje is gemaakt van 22 karaats goud. Dat levert ook wat geld op.

7. Furkapas

Ook op het dashboard een plattegrondje, maar nu van de Zwiterse Furkapas. Hier speelt zich de beroemde achtervolgingsscène af waarbij James Bond in zijn Aston Martin DB5 (de eerste keer dat de beroemde filmauto in een Bond-film verschijnt) een Ford Mustang cabriolet achtervolgt.

8: gouden instaplijsten

De dorpellijsten lijken op de goudstaaf die Goldfinger zo begeert. Het lettertype is hetzelfde dat ooit voor de film bedacht werd. Die bestaat inmiddels 60 jaar en dat jaartal zie je ook terug. En natuurlijk eindigt het chassisnummer van 24 karaats goud op 007.

We vragen ons alleen af of de audio-installatie alleen de filmmuziek laat horen of dat je ook gewoon naar de 'Engelbewaarder' van Marco Schuitmaker kunt luisteren.

Tot slot: de Phantom 'Goldfinger' is de eerste uit een serie van twaalf modellen die de Britste geheim agent als inspiratie hebben. We zijn vooral benieuwd hoe de versie geïnspireerd op de film 'Octopussy' uit 1983 eruit komt te zien ...