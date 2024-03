Dit is anno 2024 de duurste auto ter wereld

Nieuws

De duurste auto ter wereld komt anno 2024 niet uit Italië of Duitsland waar peperdure sportauto's gemaakt worden. Om een antwoord te krijgen op de vraag 'wat is de duurste auto ter wereld?' moet je in Engeland zijn.

Dat de auto met de titel 'duurste auto ter wereld' uit Engeland komt, is niet zo gek. Echt grote volumemerken heeft het land niet meer (of je moet Jaguar en Land Rover meetellen), maar kleinere exclusieve automerken die zeldzame auto's met een gepeperd prijskaartje maken des te meer. Denk bijvoorbeeld aan Aston Martin, Bentley, Lotus, McLaren, Morgan en TVR (de site is in ieder geval nog in de lucht).

Wat is de duurste auto ter wereld?

In het zojuist genoemde rijtje van Britse automerken (al dan niet in buitenlandse handen gevallen) missen we nog één merk. Dat is Rolls-Royce. En juist bij dit merk vind je de duurste auto ter wereld van 2024, namelijk de Rolls-Royce Arcadia Droptail (zie de foto's hierboven). De prijs van deze duurste auto ter wereld bedraagt 28,5 miljoen euro. Naar verluidt, want uiteraard zegt Rolls-Royce niet officieel wat de prijs van de duurste auto ter wereld is, dat is niet chique.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Wie heeft de duurste auto ter wereld?

Wat ook ongepast is, is zeggen wie de duurste auto ter wereld heeft. De eigenaar wil vaak anoniem blijven. Alhoewel? Mauro Icardi had er vorig jaar geen enkele moeite mee om op Instagram te laten zien dat hij de duurste auto ter wereld van 2023 had gekocht, de Rolls-Royce Boat Tail. Als de naam Mauro Icardi geen belletje bij je doet rinkelen, kijk je waarschijnlijk liever tennis dan voetbal. Mauro Icardi is een Argentijnse voetballer die momenteel bij de Turkse voetbalclub Galatasaray speelt.

Mauro Icardi spendeerde 26 miljoen aan zijn speeltje, uiteraard 'naar verluidt'. Een smak geld, zeker als je bedenkt dat er nog twee exemplaren van de Rolls-Royce Boat Tail met V12-motor bestaan. Dat het showbizzkoppel Beyoncé en Jay-Z een Boat Tail in de garage hebben staan, werd later ontkracht door Rolls-Royce zelf. Dat mag dus blijkbaar wel in welgestelde kringen: zeggen wie de duurste auto van de wereld níét gekocht heeft.

Zo bijzonder is de duurste auto ter wereld 2024

Terug naar de duurste auto ter wereld anno 2024, de Rolls-Royce Arcadia Droptail. De auto werd onthuld in Singapore. Niet ten overstaan van honderden aanwezigen, maar in aanwezigheid van een select clubje mensen waaronder de kersverse eigenaar. De witte carrosserielak is ingelegd met ontelbare piepkleine aluminium- en glasdeeltjes die voor een ongekende schittering zorgen. De lange motorkap met hieronder een ruim 600 pk sterke V12-benzinemotor is van koolstofvezel en zwart gelakt.

Voor de Rolls-Royce Arcadia Droptail is veel gebruikgemaakt van hout, onder meer voor de kofferbak. Niet het eerste het beste hout, maar 'santos straight grain', een uiterst kostbare en kwetsbare houtsoort. In de montage zit meer dan 8000 uur werk. Om ervoor te zorgen dat er bij bepaalde weersomstandigheden geen vlekken of kringen op komen, heeft Rolls een beschermlaag ontwikkeld die tegen alle klimaten bestand is. Een fijne gedacht in Singapore waar het vaak broeiend heet en vochtig is.

Een speciale vermelding is er voor het klokje dat je in het midden van het dashboard ziet. Je zou het niet zeggen, maar de ontwerpfase nam twee jaar in beslag en het heeft vijf maanden gekost om het uurwerkje te monteren ...

Andere dure automerken

Los van het jaar 2024 is de Rolls-Royce Arcadia Droptail een koopje in vergelijking met de duurste auto ter wereld ooit verkocht, de Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé uit de jaren 50 van de vorige eeuw (zie de foto's hierboven). In 2022 werd de Duitse raceauto geveild voor een bedrag van, hou je vast, 135 miljoen euro! Dat geld ging rechtstreeks naar Mercedes die de auto aanbood. Het tweede exemplaar dat bestaat, houdt Mercedes zelf.

Ook bij andere automerken vind je peperdure auto's:



Duurste Ferrari

Totdat de Mercedes 300 SLR Uhlenhaut verkocht werd, was de Ferrari GTO 250 GTO uit de jaren 60 de duurste auto ter wereld ooit verkocht. Vorig jaar betaalde iemand op een veiling ruim 50 miljoen dollar voor de zeldzame raceauto.

Duurste Bugatti

De duurste Bugatti ter wereld is de Bugatti La Voiture Noire. Dat betekent 'zwarte auto' en warempel, de duurste Bugatti is inderdaad zwart. Voor bijna 19 miljoen dollar kreeg de koper een monster van een auto met een 8,0-liter W16-motor met 1500 pk.

Duurste Mercedes

De duurste nieuwe Mercedes die je anno 2024 kunt kopen, is de Mercedes-Maybach S-klasse (S 680). Op het prijskaartje staat een bedrag vermeld van 347.399 euro. Grappig genoeg is dat volgens de carconfigurator op Mercedes.nl desondanks de meestverkochte uitvoering van het model. Dan weet je dat ook weer.