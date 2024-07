Ligier Myli R.Ebel test: Rolls-Royce onder de brommobielen piept en kraakt

Tests

Ooit was Ligier een Formule 1-merk dat de overwinningen aaneenreeg, maar het Franse merk vergaarde vooral roem met zijn brommobielen. We reden nog nooit in zo’n voertuig. Ons brommobieldebuut is, eh, even wennen …

Als je iets nog nooit hebt gedaan, is het moeilijk om je ergens een voorstelling van te maken. Hoe smaakt bier als je het nog nooit gedronken hebt? Hoe moet je zoenen op een schoolfeest? We waren nog maagdelijk op het gebied van brommobielen toen we voor het eerst achter het stuur stapten van een Ligier. Is het fijn? Is het veilig? Kun je er verliefd op worden?

Met die brommobielen is iets raars aan de hand. Ooit werden ze bedacht om mensen die slecht ter been zijn, of afgekeurd voor het autorijbewijs, toch een comfortabele manier van reizen te bieden. Maar dat is allang niet meer de enige doelgroep. Eerst was het de rijke BN'er die hem ontdekte; lange tijd waren Connie Witteman (Vanessa) en haar Birro onafscheidelijk.



Ligier en de Citroën Ami



Nu zijn het jongeren die de brommobiel in het vizier hebben. Ze hoeven alleen hun brommerrijbewijs te halen en de stad ligt aan hun voeten. Het imago is verschoven van oubollig naar duur en hip en het aanbod neemt toe. In de autowereld is de drieling van Stellantis, bestaande uit de Citroën Ami, Opel Rocks Electric en Fiat Topolino, het meest bekend.



Specs Ligier Myli R.Ebel



elektromotor, 8 pk, 10,4 Nm

0-100 km/h in n.v.t., 45 km/h

12,4 kWh (192 km), 0 g/km

NL 23.420 euro BE n.n.b.

Met name in Amsterdam zie je steeds meer van dit soort handzame voertuigjes rijdt, meestal volgt de rest van Nederland snel. In totaal werden in Nederland vorig jaar 2300 elektrische brommobielen verkocht. Al dekt de naam brommobiel de lading niet meer, want dit soort stadsvoertuigjes heeft steeds vaker een elektrische aandrijflijn.

Nieuwsgierig stappen we in een Ligier Myli. Sinds het laatste kwartaal van 2023 is de elektrische Myli in Nederland te koop, maar je kunt hem ook nog met dieselmotor kopen.



Actieradius van 192 kilometer

Ligier maakt al brommobielen sinds 1980 en wist zich een chic imago aan te meten. Misschien dat het Franse merk de Myli daarom geen brommobiel noemt, maar een premium electric SUV. Onze Ligier heeft een batterijpakket van 12,4 kWh, waarmee hij een actieradius haalt van liefst 192 kilometer. Dat is twee keer zoveel als de Stellantis-mobielen. Na 7,5 uur laden is de batterij weer vol.

Zonder ervaring kunnen we onbevangen naar deze Ligier kijken. Hij oogt breekbaar, met zijn carrosserie van plastic. De portierhendel doet denken aan die van oude Franse stadsauto's. Het portier zelf voelt wat poreus aan en valt niet fraai in het slot, maar met een blikkerige 'kloeng'. Soms weten we zelfs niet of het portier nu wel of niet gesloten is, de remedie is dat je hem met een fikse klap dichtslaat.



Afwerking kan beter

Om weg te kunnen rijden, moet je de sleutel (die als twee druppels water op de Audi-sleutel lijkt) ouderwets in het contactslot steken. Vergeleken met een 'echte' auto is de bediening heerlijk simpel. Apple CarPlay en Android Auto zijn aanwezig, precies zoals de Randstedelijke jeugd het wenst, dus je kunt je eigen telefoon aan het systeem koppelen en je favoriete muziek door de kleine cabine laten schallen.

Onder het fraaie 10-inch multimediascherm zitten vijf knoppen voor onder meer verwarming, ventilatie en de alarmlichten. De ventilatie heeft één stand en die is vrij luid, met mooi weer kun je beter het raam open zetten. Onder in de middenconsole zit een rond plaatje dat we niet thuis kunnen brengen. We drukken er voorzichtig op ... en het breekt af. Ligier erkent dat we niet de eerste zijn die dit overkomt en belooft beterschap voor de toekomst.



Napster en Kazaa

Via knoppen in de middenconsole zet je de transmissie in N, D of R, net als bij veel Stellantis-modellen. De zitpositie is hoog, maar je kunt de voorstoel niet verstellen. Dat betekent dat je naar voren moet leunen om te zien of het verkeerslicht op groen springt - voor de oudere doelgroep een goede vorm van ochtendgymnastiek. Aan de plek van de claxon, op de stengel van de richtingaanwijzer, zie je de Franse roots. Wij claxonneren regelmatig onbedoeld, maar ongetwijfeld went de Ligier-bestuurder hier snel aan.

Zijn snelheid is wettelijk begrensd op 45 km/h. Snelwegen en autowegen zijn verboden terrein, maar je mag wel op een 80 km/h-weg rijden. Zowaar is er een Eco-stand, met merkbaar verschil met het standaard rijprogramma. Daarin doen we een stoplichtsprint, totdat we de begrenzer aantikken.

De elektromotor klinkt dan als het inbelgeluid van een oude modem. Als het regent, blaast de (te kleine) luidruchtige ruitenwisser een partijtje mee en zet je ook de ventilatie aan, dan ontstaat een luidruchtige atonale compositie. De beroemde stilte van de elektromotor is in deze Ligier ver te zoeken. Denkend aan Napster en Kazaa verlagen we de snelheid weer wat.

Annie de Rooij

Ook het onderstel is stevig en niet te vergelijken met dat van een auto. Logisch natuurlijk, gezien de overzichtelijke proporties, maar toch denkt Ligier er heel anders over: "Dankzij de jarenlange knowhow van onze ingenieurs op het gebied van onderstellen en stuurgevoel worden Ligier-voertuigen alom geprezen om hun ongeëvenaarde rijeigenschappen en dynamische rijgedrag." Die ervaring hebben we niet; comfortreserves bieden de vering en demping nauwelijks.

Het zijn al met al wat primitieve ritten, maar misschien moeten we ons voorstellen dat we anders als Annie de Rooij op een brommer door de slagregen hadden moeten tuffen. In de Ligier zit je in elk geval droog. Onmiskenbaar voordeel is dat hij in elk parkeervak past, zodat je zelfs in een drukke stad sneller een plek vindt dan met een 'echte' auto. Parkeer je op een helling, dan moet je de mechanische handrem goed aantrekken, anders begint de Liger ongewild aan een afdaling.



Prijs Ligier: vergelijkbaar met Dacia Spring



Het meest heikele punt - en de basis van onze kritiek - is de prijs van de Ligier. Met onze Tussen kunst en kitsch-bril op zouden we verwachten dat hij maximaal 10.000 euro zou kosten. Maar als we de folder openslaan, blijkt dat toch wat anders te liggen. De basis-Myli met kleiner accupakket kost al 14.490 euro, het topmodel waarin wij rijden zelfs 23.420 euro. Voor dat bedrag heb je ook een aardig uitgeruste Dacia Spring. Vergeleken met de Ligier, waan je je dan in een Rolls-Royce, al moet je ook het roze papiertje halen.

Misschien dat het de verwende jeugd en hun welwillende ouders niet uitmaakt en dat ouderen de overwaarde van hun huis lachend in een premium electric SUV steken. Het kan ook zijn dat de doorgewinterde brommobielrijder een appelflauwte van genot krijgt van de als luxe bekend staande Ligier Myli. Maar na onze eerste keer 'brommobieleren', vinden we de prijs wel erg hoog in verhouding tot het gebodene.



Brommobiel rijbewijs: dit zijn de regels

Een brommobiel is eigenlijk niets meer dan een brommer met een gesloten carrosserie en meer dan 2 wielen. Hij mag 425 kilo wegen en heeft een maximaal vermogen van 6 kW (bijna 10 pk). Je mag niet op een voet- of fietspad rijden met een brommobiel. Om hem te mogen besturen, moet je een brommerrijbewijs hebben.

Conclusie Ligier Myli

We zijn nog steeds aan het bijkomen van de prijs van deze Ligier: bijna vijfentwintigduizend euro! Met dat bedrag in het achterhoofd, valt dit elektrische brommobiel wat tegen op het gebied van afwerking, comfort en kwaliteit. Anderzijds: zelfs in overvolle steden is altijd wel een parkeerplek en de actieradius is prima.