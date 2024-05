Toyota C-HR Plug-in Hybrid test: voor wie een stekker, maar geen gemekker wil

Tests

De Toyota C-HR is voor het eerst nu ook leverbaar met een stekker. Over de actieradius hoef je niet te mekkeren, want behalve een elektromotor heeft-ie ook een benzinemotor. Deze Toyota C-HR is dus een plug-in hybride auto. Wat voegt hij toe?

De 223 pk sterke aandrijflijn van de Toyota C-HR Plug-in Hybrid is geen onbekende, ook de nieuwste generatie Toyota Prius heeft hem. De batterij heeft een capaciteit van 13,6 kWh. Daarmee moet een actieradius van 66 kilometer (WLTP) mogelijk zijn. Met de ingebouwde lader van 6,6 kW kost het ongeveer 2,5 uur om de lege batterij weer te vullen tot 100 procent.

Tijdens de presentatie van de C-HR liet Toyota fijntjes weten dat de gemiddelde afstand die Nederlanders per dag afleggen maar 30 kilometer is. Wie fanatiek stekkert, hoeft dus nog maar zelden te tanken.

Elektro- en benzinemotor zijn de beste maatjes

We reden al eerder met de Toyota C-HR Hybrid zonder stekker en ook nu valt op hoe voortreffelijk de elektromotor (162 pk) en de 2,0-liter benzinemotor (152 pk) met elkaar samenwerken. Als de politieke partijen aan de coalitietafel zo eensgezind zouden zijn, hadden we al veel eerder een kabinet gehad. Je moet naar het EV-symbool op het digitale instrumentarium kijken om te ontdekken welke motor aan het werk is en welke motor ligt te rusten. Ook het wind- en bandengeruis blijven keurig op de achtergrond.

Zwaarder, maar mooi uitgebalanceerd

Ook op de rijeigenschappen hebben we niks aan te merken. De Toyota C-HR Plug-in Hybrid mag dan pakweg 200 kilo zwaarder zijn dan de gewone hybride, hij heeft evengoed een mooi uitgebalanceerd onderstel dat comfort en sportiviteit biedt. Zo scherp als de eerste generatie uit 2016 rijdt de C-HR niet meer, maar bochten kun je met een gerust hart sneller nemen dan je gewend bent. De auto blijft keurig stabiel en je kunt hem heel precies plaatsen.

De opvallend gelijnde crossover stuurt bovengemiddeld sportief. Wel merk je bij het passeren van korte oneffenheden in het wegdek, zoals smalle venijnige drempels, dat de wielophanging achter soms een klein sprongetje maakt.

Voor het overige is de plug-in hybride versie net als elke andere Toyota C-HR. Dus ook nu zitten we in een interieur dat krap en donker aandoet en daardoor niet ieders zijn smaak zal zijn. Al zit je op de achterbank ruimer dan je in eerste instantie verwacht op basis van de aflopende daklijn en de vlakker liggende achterruit.

Om op de achterbank te komen, moet je jezelf eerst door een kleine deuropening wurmen. Maar wie mooi wil zijn, moet een beetje pijn lijden. Al zal niet iedereen weglopen met het smaakgevoelige design van de Toyota C-HR. Wie een ruimere en praktischere SUV zoekt en per se Toyota wil rijden, kan beter de brave Toyota Corolla Cross nemen.

Toyota C-HR Plug-in Hybrid test conclusie

De Toyota C-HR Plug-in Hybrid is een welkome aanvulling op het al bestaande gamma. Vooral omdat de prijzen (vanaf 42.495 euro) gelijk zijn aan die van de sterkste hybride met 197 pk. Eerder was het prijsverschil 3500 euro. Je moet wel een heel grote hekel aan stekkers en laadsnoeren hebben, wil je dit aanbod van Toyota negeren.