Toyota's eigenwijze EV-strategie begint voor problemen te zorgen

Het grote Toyota-concern maakt nog winst, maar koerst voor het eerst in twee jaar af op een winstdaling. Er zijn meerdere oorzaken.

Toyota heeft zijn resultaten van het tweede kwartaal van 2024 bekendgemaakt. De operationele winst bedroeg een stevige 8 miljard dollar, omgerekend 7,44 miljard euro. Maar tegelijkertijd voorspellen analisten voor het derde kwartaal een daling van de winst. Dat zou voor het eerst in twee jaar zijn, aldus Reuters.

Verschillende onafhankelijke rekenmeesters houden rekening met een winstdaling van 14 procent in vergelijking tot het derde kwartaal van 2023. Daarmee zou de winst evengoed uitkomen op 7,34 miljard euro, maar de daling is een slecht teken.



Oorzaken winstdaling Toyota

Er zijn verschillende oorzaken voor de verwachte winstdaling van Toyota:

De vraag naar Toyota-modellen neemt af, hetzij langzaam. Het merk heeft al naar buiten gebracht dat de wereldwijde verkoop in het derde kwartaal met 4 procent is gedaald ten opzichte van een jaar eerder. De productie is met 7 procent afgenomen. In Amerika, een belangrijke afzetmarkt voor het merk, moest Toyota de productie van twee modellen (Toyota Grand Highlander en Lexus TX) opschorten vanwege issues met de airbag. Hiermee daalde de Amerikaanse productie in afgelopen september met 14 procent. In China was dit zelfs 19 procent. Opkomende concurrentie uit China. Het land is momenteel de grootste automarkt ter wereld en de pest voor Toyota is dat Chinezen EV's willen. Maar die heeft Toyota nauwelijks.

Toyota hybride modellen redden de boel

Dat Toyota nog winst maakt, is te danken aan de hybride-strategie van het merk dat al sinds de eerste generatie Toyota Prius uit 1997 is ingezet. De winstmarge op de duurdere hybride-modellen is groter dan op benzineauto's. In het derde kwartaal van 2024 maakten de hybride-modellen 41 procent uit van de wereldwijde verkoop, goed voor 1,1 miljoen auto's (incl. Lexus). In 2023 was dat nog 33 procent.

Om het een en ander in perspectief te zetten: de elektrische Toyota-modellen vertegenwoordigen slechts 1,5 procent van de wereldwijde verkoop. En dat terwijl de grootste automarkt ter wereld juist elektrisch wil rijden. Hier rammelt de EV-strategie.



Ook Volkswagen en BMW verliezen

Toyota staat niet alleen. Ook Volkswagen kampt met een winstdaling. Bij BMW zijn de rapen pas echt gaar. De winst van het Beierse automerk daalde in het derde kwartaal van 2024 met maar liefst 61 procent. Redenen zijn de tegenvallende verkopen in China, maar ook een 'probleempje' met de remmen van bepaalde modellen, zoals je hieronder kunt lezen.