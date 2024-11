Ben ik geflitst? Zo bekijk je de flitsfoto

Nieuws

Je rijdt in je auto, ziet ineens een flitspaal in je spiegel en vraagt je direct af: "Ben ik geflitst?" Als je de boete op de mat krijgt, weet je het zeker, maar je kunt ook opzoeken of er een flitsfoto is gemaakt. Zo weet je zeker dat alles klopt. Wij geven antwoord op veelgestelde vragen.

Kan ik zien of ik geflitst ben?

Een boete ontvangen is nooit leuk. Om zeker te weten dat jij het wel echt was en de overtreding echt beging, is het handig om je flitsfoto te bekijken. Deze kun je opvragen bij het CJIB. Als je de boete hebt gekregen in je eigen auto, kun je de flitsfoto opvragen met je DigiD.

Reed je met een bedrijfs-, lease- of huurauto? Ook dan kun je met je DigiD de foto opvragen. Als je een formulier invult wordt deze binnen tien werkdagen naar je adres gestuurd.

Als je bent geflitst door een mobiele controle, kun je de flitsfoto bij de politie opvragen.

Kun je zien dat je geflitst bent?

Op het moment zelf is het lastig te achterhalen of je daadwerkelijk bent geflitst. Een plotselinge lichtflits kan een indicatie zijn, maar dat kan ook een weerspiegeling of een lichtsignaal van een achterligger zijn geweest.

Betrouwbaarder is het om te achterhalen of er inderdaad een flitspaal stond op het traject waar jij hebt gereden. Dit wil overigens alsnog niet zeggen of je daadwerkelijk bent geflitst, maar het kan een goede indicatie zijn.

Hoelang duurt het voor je weet of je geflitst bent?

Vaak zitten er maar enkele dagen tussen het moment dat je geflitst bent en het binnenkomen van de boete. Maar het kan ook langer duren. Als je na vier tot zes weken nog niets hebt gehoord, is de kans klein dat de boete alsnog komt, maar het is niet uitgesloten. De wettelijke termijn is namelijk vier maanden, en in theorie zou het dus zo lang kunnen duren voordat je de boete krijgt. Gelukkig gebeurt dit in de praktijk vrijwel nooit.

Wat is de hoogte van de boete?

Hoe hoog de boete uitvalt, hangt af van de overtreding waarvoor je bent geflitst. Heb je te hard gereden? De snelheid die je reed, is dan bepalend voor de hoogte van de boete. Ga naar ons overzicht voor een boete voor te hard rijden en je weet waarop je ongeveer kunt rekenen.

Heb je veel te snel gereden? Dan kan de bekeuring duur uitvallen, evenals de boete voor door rood rijden. Deze bedraagt 310 euro. Als je bent gefotografeerd met een telefoon in je hand ben je nog meer geld kwijt: dit vergrijp kost je de lieve som van 430 euro. Bij alle boetes betaal je tevens 9 euro administratiekosten.

Wanneer krijg je de flitsboete?

Dit verschilt per geval. Vaak gebeurt dit zoals gezegd binnen enkele dagen. Maar het is evenmin ondenkbaar dat de paars gerande envelop van het CJIB na 4 tot 6 weken op de mat valt. In uiterste gevallen kan het zelfs tot 4 maanden na de overtreding duren - dit is namelijk de wettelijke termijn.

Hoe weet je of je geflitst bent door rood?

Door rood rijden is natuurlijk nooit een goed idee, maar iedereen maakt weleens een fout. Vaak weet je zelf wel op welk moment je koos om op het nippertje door oranje licht te rijden en misschien net rood meepakte. Je zult echter pas zeker weten of je geflitst bent als je een boete op de mat krijgt en je de bijbehorende flitsfoto ziet.