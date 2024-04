Waarom 2024 het ideale jaar is om een tweedehands elektrische auto te kopen

Nieuws

Behalve de invoering van wegenbelasting op elektrische auto’s, is er nog meer slecht EV-nieuws. Zo is het plan om de aanschafsubsidie SEPP op tweedehands elektrische auto’s in 2025 te schrappen. Dat is niet de enige reden waarom het slim kan zijn om nog in 2024 een gebruikte EV te kopen.

Vorig jaar kondigde het inmiddels demissionaire kabinet nog aan dat de SEPP à 2000 euro voor tweedehands auto’s tot 2029 zou worden verlengd. Maar in de Voorjaarsnota 2024 wordt uit een heel ander vaatje getapt. De 528 miljoen die voor de verlenging was uitgetrokken, is geschrapt en komt nu ten goede aan de verlenging van de korting op wegenbelasting voor elektrische auto’s.



Volg de ontwikkelingen over EV's op de voet met onze nieuwsbrief.



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Aanvankelijk zou die korting per 2025 verdwijnen. Maar volgens de jongste plannen in de Voorjaarsnota blijven EV’s tot en met 2025 mrb-vrij. En vanaf 2026 wordt de korting op de wegenbelasting voor elektrische auto's stapsgewijs afgebouwd. Totdat in 2031 het volledige tarief wordt gerekend.

Aanschafsubsidie gebruikte EV's al half opgebruikt



Particulieren die een tweedehands elektrische auto met 2000 euro aanschafsubsidie willen scoren, moeten dus nog in 2024 de knoop doorhakken. Het totale budget stond voor dit jaar op 29,4 miljoen euro, maar dat is al voor de helft opgebruikt. Het lijkt dan ook geen goed idee om te wachten tot de uiterste aanvraagdatum van 27 december 2024 ...



Maar de vraag is wat de ideale timing is. Want hoewel de SEPP niet van toepassing is op de duizenden gebruikte Tesla’s Model 3 die dit jaar op de occasionmarkt komen, is de kans groot is dat die toevloed van tweedehands Tesla's de prijzen van het totale aanbod gaat drukken.

Prijzen tweedehands elektrische auto's onder druk



En er zijn meer omstandigheden die de prijzen van tweedehands elektrische auto’s in een negatieve spiraal kunnen brengen. Zo is de vernieuwde Dacia Spring fors in prijs verlaagd en komt ook de betaalbare Citroën ë-C3 nog dit jaar op de markt.

Ten slotte zullen Chinese merken proberen meer elektrische auto’s in Europa te slijten. Een aantal Europese havens staat er al vol mee. En als er echt een overschot ontstaat, zal dat waarschijnlijk tot nog meer prijsdalingen van nieuwe én tweedehands EV’s leiden.



Hoeveel aanschafsubsidie zit er nog in de pot?



Alleen is het dus even afwachten wanneer de perfecte storm losbreekt en of er dan nog genoeg subsidiebudget over is. Dus áls je op de wip zit voor de aanschaf van een tweedehands EV, adviseren we je om de prijsontwikkelingen van tweedehands EV's op Marktplaats.nl in de gaten te houden, én om regelmatig de stand van de subsidiepot te checken. Wie op het juiste moment toeslaat, is spekkoper.

Disclaimer: de plannen in de Voorjaarsnota zijn nog geen wet. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer moet er nog mee akkoord gaan.