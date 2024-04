Chinese fabrikanten blokkeren Europese havens met EV's

Nieuws

Europese havens klagen dat Chinese autofabrikanten ze gebruiken als 'parkeerplaatsen' voor hun overtollige voorraden. Volgens een woordvoerder van de Chinese auto-industrie is het een logistiek probleem, maar er zijn ook zorgen over dumping.



Als je denkt dat 'Lang Parkeren' bij Schiphol vol staat met auto's, dan moet je eens in de havens van Antwerpen en Bremerhaven gaan kijken. Alsof half China naar een 'cars en coffee' in Europa is gekomen om elkaar hun elektrische BYD en MG te laten zien.

Helaas gaat het hier niet om een uit de hand gelopen bijeenkomst van Chinese EV-liefhebebbers, maar begint zich in een aantal Europese havens een logistieke nachtmerrie te ontvouwen.



Gebrekkige logistiek speelt Chinese merken parten



Volgens de Financial Times komen er verschillende factoren samen die Europese havens veranderen in 'parkeerplaatsen' nu Chinese EV's de Europese markten overspoelen. Een gebrekkige logistiek lijkt een deel van het probleem te zijn. Nadat de auto's zijn gelost bij Europese scheepsterminals, hebben de fabrikanten moeite om het vervolgtransport naar de distributeurs te organiseren.

Rol van Tesla



"Binnenlands transport op de Europese markten is lastig", zei Cui Dongshu, de secretaris-generaal van de China Passenger Car Association. Een andere bron waarmee de Financial Times sprak, zei dat Tesla een van de boosdoeners is die dit probleem veroorzaakt, door heel veel vrachtwagens te reserveren.

Chinese overcapaciteit



Verder is het opvallend dat de Europese havens vollopen op een moment dat Chinese autobouwers zoals onder meer BYD en SAIC (MG), kijken naar uitbreiding naar het buitenland. En dan met name Europa en Zuid-Amerika. Voornaamste reden is dat de Chinese economie allesbehalve soepeltjes draait, waardoor de vraag naar auto's op de binnenlandse markt afkoelt. Terwijl aan de andere kant de productiecapaciteit juist stijgt.



Een week of twee geleden sprak de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen in Beijing nog haar zorg uit over de overcapaciteit van de Chinese industrie. Ze zei dat dit 'significante risico's' kon betekenen voor werknemers en bedrijven in de VS en de rest van de wereld.

'Beschuldiging overcapaciteit ongegrond'



Ongeveer een week later ontkende de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, deze zorgen krachtig tijdens een top in Parijs. Wentao organiseerde de bijeenkomst, waar ook vertegenwoordigers van BYD, SAIC en Geely aanwezig waren, voor 'het verdiepen van praktische samenwerking in de elektrische voertuigindustrie tussen China en Europa'. De minister liet zich daarbij ontvallen dat de beschuldigingen van overcapaciteit ongegrond waren.

Als die laatste bewering klopt, dan verwachten we voorlopig geen nieuwe golf van prijsverlagingen onder Chinese merken. Komt die er wel, dan zijn we benieuwd naar de uitleg van de Chinese minister.