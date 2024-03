Doemscenario voor Europese auto-industrie – 730.000 banen op de tocht

Nieuws

Het lijkt er steeds meer op dat de automobiele toekomst elektrisch is. Maar de weg erheen is allesbehalve eenvoudig. Allianz Trade stelt dat de Europese auto-industrie de slag met de Chinezen dreigt te verliezen.

De wereldwijde auto-industrie bevindt zich midden in een gigantische transformatie richting EV's, maar moet flink wat hobbels overwinnen. Deze uitdagingen variëren van geopolitieke spanningen en een afnemende vraag tot onzekerheden rondom regelgeving.

Auto-industrie cruciaal voor innovatie



De Europese auto-industrie, met de Duitse fabrikanten voorop, staat voor enorme uitdagingen. Nog altijd is de auto-industrie een cruciaal onderdeel van de Europese economie. Niet alleen is de branche als geheel goed voor 6 procent van de Europese productie, het is ook een broeinest van innovatie en export. Maar doordat ze te laat hebben ingezet op EV's en veel last hebben van de hoge productiekosten (EV's kosten 27 procent meer dan benzineauto's), zien Europese autofabrikanten hun marktaandeel krimpen.



Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Chinese fabrikanten dreiging voor Europese auto-industrie



Johan Geeroms, director Risk Underwriting Benelux van kredietverzekeraar Allianz Trade: “Cruciaal is de ontwrichtende rol van China. Vooral op het gebied van elektrische voertuigen. Ze liggen mijlenver voor. Dat pakt dramatisch uit voor Europese automakers die te lang hebben afgewacht.” De Chinezen hebben veel eerder ingezet op EV’s. Hierdoor zijn niet alleen veel accuproducenten in Chinese handen, maar beheerst China ook een groot deel van de grondstoffenmarkt.



En als je bedenkt dat het batterijpakket voor ongeveer 40 procent de prijs van een EV bepaalt, snap je meteen waarom de Chinezen in het voordeel zijn ten opzichte van hun Europese concurrenten. Daar komt bij dat Chinese autofabrikanten veelal kunnen rekenen op steun van de staat, en die heeft diepe zakken. Zo kunnen ze de Europese auto-industrie met dwingen om hun EV’s met verlies te verkopen en is natuurlijk geen houdbaar scenario.

Blijf bij over wegenbelasting en EV-subsidies met onze gratis nieuwsbrief.



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

730.000 Europese banen op de tocht



De gevolgen zijn nu al merkbaar: een toename van faillissementen in de autobranche met 13 procent in 2023. Maar liefst 730.000 banen verkeren in de gevarenzone. Vooral Duitsland voelt de druk. Om deze achterstand in te halen, moet de Europese Unie volgens Allianz Trade ingrijpen.

Bij monde van directeur Geeroms bepleit het bedrijf een snelle uitbreiding van het Europese laadnetwerk, want dat is nog uitermate ongelijk verdeeld. In de ‘minderbedeelde’ landen zorgt dit nog voor veel actieradiusangst. 60 procent van alle Europese laadstations staat in drie landen: Nederland, Duitsland en Frankrijk.



Einde maken aan onzekerheden EV's



Maar er zijn volgens Geeroms meer prikkels nodig om de overstap naar elektrisch rijden te stimuleren. Zo hangt in Nederland de dreigende invoering van het normale wegenbelasting boven de markt. Ook staan aankoopsubsidies en de verlaagde bijtelling voor EV’s op de tocht. Dat is niet alleen het geval in Nederland, maar ook in Duitsland en Frankrijk.

950.000 bedrijven in automotive



Dus, terwijl de auto-industrie zich voorbereidt op een elektrische toekomst, is de weg ernaartoe allesbehalve recht. Met uitdagingen op elke hoek, van geopolitiek tot economie, is de race naar elektrificatie nog lang niet gelopen. Met bijna 950.000 bedrijven biedt de auto-industrie werk aan 6,5 miljoen Europeanen. Als de EU die banen in stand wil houden, is snel ingrijpen noodzakelijk. Want de vraag is niet óf de auto-industrie elektrisch wordt, maar hoe snel en tegen welke prijs.