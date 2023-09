TEST: MG4 en BYD Atto 3 bewijzen dat Volkswagen ID.3 te duur is

Brengt de onlangs gefacelifte Volkswagen ID.3 genoeg vernieuwing om de BYD Atto 3 en de MG4 Electric voor te kunnen blijven? Een ding staat vast: de Volkswagen wordt gehinderd door zijn typisch Duitse prijskaartje.

Dit artikel is een verkorte versie van een uitgebreide vergelijkende test in Auto Review 9. We focussen ons hier op de hoge prijs van de Volkswagen ID.3.

Volkswagen ID.3 in de herkansing

De Volkswagen ID.3 kwam in 2020 op de markt. Zijn succes werd afgeremd door wereldwijde chiptekorten, hardnekkige softwareproblemen en kritiek op de toegepaste materialen. De facelift voelt als een herkansing, met hoogwaardiger interieurmaterialen, een bijgepunte design en versoepelde software.

Tegelijkertijd is de concurrentie heviger dan ooit, met ruime en betaalbare alternatieven in de vorm van de BYD Atto 3 en de MG4 Electric. De Atto 3 is een compacte suv, een carrosserievorm waar op dit moment meer vraag naar is dan naar een traditionele hatchback. De MG4 heeft juist veel overeenkomsten met de ID.3, maar is aanzienlijk goedkoper.

Appels met appels vergelijken

Om er zeker van te zijn dat we geen appels met peren vergelijken, belichten we de duidelijke overeenkomsten tussen de MG4 en de ID.3. Beide auto’s hebben een opgeruimd dashboard met een klein instrumentarium en een zwevend touchscreen. De verschillen op het gebied van binnenruimte, bagageruimte en veiligheidsuitrusting zijn klein.

Ook op het gebied van rijeigenschappen zijn de achterwielaangedreven hatchbacks van MG en Volkswagen in een spannende race verwikkeld. De lichtvoetige MG4 bezorgt je veel rijplezier met zijn directe en gevoelige besturing – net als de Volkswagen ID.3.

Bereik en prestaties

Elke testauto wordt aangedreven door een 204 pk sterke elektromotor. Volkswagen en BYD schroeven de trekkracht op tot 310 Nm, terwijl MG genoegen neemt met 250 Nm. Maar de MG4 is dan ook de lichtste auto in de test. De ID.3 wint de standaardsprint (7,2 seconden), maar de MG4 (7,6 s) en de Atto 3 (7,7 s) zitten hem op de hielen.

De ID.3 kan snelladen met 120 kW en de MG4 piekt bij 140 kW. De Volkswagen heeft een iets kleinere batterij en een iets hoger stroomverbruik, dus kom je 33 kilometer minder ver op een acculading stroom (322 km). Met de MG4 moet je na 348 kilometer weer aan de stekker. Ga je expres zo zuinig mogelijk rijden, dan rek je de range van elke auto zo’n 80 kilometer op.

Conclusie

Gezien de vele overeenkomsten is het dus niet zo gek dat we de prijzen van de ID.3 en MG4 naast elkaar leggen. De geteste Volkswagen ID.3 kost 50.350 euro en de MG4 mag voor 35.785 euro mee naar huis. De goedkoopste ID.3 staat voor 42.690 euro in de prijslijst.

Als je kijkt naar de basisprijzen is de MG al zeven mille goedkoper dan de Volkswagen. Reken je de meerprijzen van alle opties die VW zijn testauto heeft meegegeven door, dan hebben we het over 14.565 euro. Eigenlijk is het verschil nóg groter, want de MG komt in aanmerking voor aanschafsubsidie, de Volkswagen vanwege zijn extra opties niet. De aanschafprijs van de BYD Atto 3 (42.998 euro) zit er trouwens precies tussenin.

Volgende keer belichten we de pluspunten van de ID.3 - alle kleine dingen die ervoor zorgen dat je de hoge meerprijs van de auto misschien toch wil betalen.

Je leest de volledige test nu al in Auto Review 9/2023. Te vinden in het tijdschriftenschap en te bestellen in onze webshop.