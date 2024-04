Tweedehands Tesla Model 3: groot risico of gewoon een kwestie van garantie?

Nieuws

Dit jaar komen er duizenden betaalbare tweedehands Tesla’s Model 3 op de markt. Toch houden veel mensen koudwatervrees over de staat van de accu. Is dat terecht? Wij duiken in het aanbod van de Tesla Model 3 op Marktplaats.nl én de garantievoorwaarden.

Met de onlangs uitgelekte informatie uit de Voorjaarsnota lijkt er een eind te komen aan de onzekerheid over de wegenbelasting voor EV’s. Volgens de uitgelekte plannen blijven elektrische auto’s tot en met 2025 vrijgesteld van mrb. Daarna duurt het nog wel even voordat EV-rijders het volle pond gaan betalen.

Dat scenario kan mensen over de streep trekken voor de aanschaf van een tweedehands elektrische auto. Omdat de Tesla Model 3 een erg goede EV is en snelladen aan Tesla's Superchargers niet de hoofdprijs kost, lijkt een gebruikte Model 3 een voor de hand liggende keus. Zeker nu er in 2024 duizenden op de markt komen en de prijzen dus dalen.



Hoeveel garantie op accu Tesla Model 3?



Alleen lees en hoor je in discussies over tweedehands elektrische auto's veel over de angst voor defecte accupakketten en de hoge herstel- of vervangingskosten. Is die angst terecht?

Laten we om te beginnen de garantievoorwaarden van Tesla erbij nemen. Behalve een algemene garantie van 4 jaar en 80.000 kilometer hanteert Tesla, zoals vrijwel elk ander automerk dat EV’s verkoopt, ruimere voorwaarden voor de batterijen.



De Amerikaanse fabrikant garandeert dat de accupakketten in de Model 3 minstens 8 jaar/160.000 km of 8 jaar/192.000 km meegaan. Daarbij geldt wat het eerst bereikt wordt, het aantal jaren of het maximale aantal kilometers. De kilometrage va 192.000 is trouwens van toepassing op de modellen met vierwielaandrijving.



Wij houden de prijzen van tweedehands EV's in de gaten. Jij ook?



Maar hoe risicovol is de aankoop van een Model 3 als de garantie voorbij is? Die 8 jaar is weliswaar nog lang niet verstreken, maar er zijn zat Models 3 die al vlak voor of over het gegarandeerde aantal kilometers zitten.

Degradatie batterijpakketten elektrische auto's



Natuurlijk zijn er op internet genoeg individuele gevallen te vinden van mensen die enorme batterijpech hadden. Maar volgens de ANWB zijn dat uitzonderingen. Volgens de belangenvereniging blijken vrijwel alle modellen van een jaar of vijf oud nog tussen de 80 en 97 procent van de originele accucapaciteit over te hebben. Het merendeel zit zelfs boven de 90 procent. Ook uit Amerikaans onderzoek blijkt dat het reuze meevalt met de accudegradatie van EV's.

Tweedehands Tesla Model 3 met 2 jaar garantie?



Toch kunnen we ons voorstellen dat een aanvullende garantie voor veel gemoedsrust zou zorgen bij de occasionkoper. We putten dan ook hoop uit Marktplaats-advertenties waarin Models 3 met 1 of zelfs 2 jaar garantie worden aangeboden. Maar als we dan dieper in de voorwaarden duiken, blijkt dat de aanbieders hierbij niet verder gaan dan de fabrieksgarantie.

Gelukkig zijn er ook tientallen Models 3 met een kilometerstand onder de 150.000 te vinden. Ook voor minder dan 25.000 euro. En daar zullen de komende maanden waarschijnlijk steeds meer bij komen.



Tesla Certified Occasions



En hoe zit het dan bij Tesla Certified Occasions die je bij een Tesla Center koopt? Als de normale, algemene fabrieksgarantie is verstreken, biedt Tesla’s occasiongarantie een dekking van 1 jaar of 20.000 km, met ingang van de leverdatum. Voor het batterijpakket geldt daarentegen alleen de oorspronkelijke fabrieksgarantie.

Vraag om een gezondheidscertificaat accupakket



Kortom, een batterijgarantie die verder gaat dan die van de fabriek, lijkt onvindbaar. Een manier om zorgen over de staat van het accupakket weg te nemen, is een onafhankelijke degradatiecheck. Die wordt onder meer uitgevoerd door Dekra, alleen staat de Tesla Model 3 niet op hun modellenlijst.



Accudiagnosespecialist Aviloo heeft de Model 3 wel in z’n portfolio. Je kunt de verkoper van de auto dan ook vragen om de auto te leveren met een Aviloo-certificaat. Dat klinkt wat omslachtig, maar gelukkig is Bovag bezig met een universele gezondheidsverklaring voor accupakketten van occasions. Maar wanneer Bovag-bedrijven die daadwerkelijk kunnen aanbieden, is nog onduidelijk.