Dit is waarom elektrische auto’s slecht presteren in de winter

Nieuws

Het is geen geheim dat elektrische auto’s niet optimaal presteren in de wintermaanden. Maar waarom holt je actieradius achteruit bij lage temperaturen? Hier lees je hoe dat werkt.

Dit is er aan de hand

Om te beginnen is het logisch dat je ’s winters range inlevert, want het verwarmen van het interieur kost energie. Maar er is meer aan de hand.

Batterijen zijn net mensen: ze presteren optimaal bij 20 tot 25 graden. Bij koud weer verlopen de chemische reacties in de cellen langzamer en treden verliezen op. En lagere spanning in de banden zorgt voor meer rolweerstand en koudere lucht heeft een hogere luchtweerstand. Met die laatste twee kampen alle auto's, niet alleen EV's.

Bij benzine- en dieselauto’s valt het alleen minder op dat de aandrijving meer energie kost, want verbrandingsmotoren zijn van nature inefficiënt. Meer dan de helft van de energie verdwijnt in de vorm van warmte. Elektrische auto’s hebben daarentegen geen vet op hun aandrijfbotten. Elke vorm van weerstand heeft direct gevolgen voor het rijbereik.

Hoeveel de actieradius krimpt, verschilt per elektrisch model. Houd rekening met 20 tot 30 procent. Dus 400 kilometer in de zomer betekent 280 tot 320 kilometer in de winter.

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Vergelijk nu

Dit kun je zelf doen

Je kunt zelf invloed uitoefenen op het stroomverbruik door de slimme verwarmingsfuncties van de elektrische auto te benutten.

Gebruik bijvoorbeeld de app van je EV om het interieur voor vertrek op te warmen met stroom uit de laadpaal. Want het kost meer energie om een koud interieur op te warmen, dan een warm interieur behaaglijk te houden.

Activeer stoel- en stuurverwarming voor een warm gevoel en zet de elektrische verwarming op de eco-stand.

Het nut van een warmtepomp

Elektrische verwarming heeft elke elektrische auto. De warmtepomp (standaard of een optie van ca. 1000 euro) is een energiezuinig alternatief. Een warmtepomp maakt geen warmte, hij verplaatst die van buiten de auto naar binnen. Dat werkt zelfs in de winter, als het behoorlijk koud is. Het rondpompen van warmte kost minder energie dan een elektrisch straalkacheltje.

Hóéveel het stroomverbruik daalt met een warmtepomp, is een lastige kwestie. Tesla-rijders merken duidelijk verschil, maar mensen met een Kia Niro of BMW i3 amper.

Maak deze beginnersfout niet

Moderne EV’s hebben ook batterijverwarming en zijn zo slim om het accupakket op te warmen, zodra je naar een snellaadstation navigeert. Maar dat kost ook tijd (en stroom). Maak niet de fout om ‘s ochtends eerst te gaan snelladen, met een koude batterij gaat dat héél traag. Rijd het accupakket eerst warm.

In de winter ontdek je het nadeel van een laadpoort op de neus: de klep kan vastvriezen als je door regen of sneeuw rijdt.