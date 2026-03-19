Waarom Mercedes ruim de helft van zijn winst zag verdampen (en hoe ze dat oplossen)

Mercedes heeft een flinke tik gekregen: de winst is in 2025 meer dan gehalveerd. En dat is geen incident, maar onderdeel van een bredere neerwaartse trend.

De Duitse autobouwer heeft het steeds lastiger in een markt die snel verandert, met China en elektrificatie als grootste uitdagingen.

Winst in vrije val

Mercedes boekte in 2025 een operationele winst van 5,8 miljard euro, een daling van 57 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee is de winst ruim gehalveerd.

De terugval wordt nog duidelijker als je naar de afgelopen jaren kijkt. In 2024 lag de winst nog op circa 13,5 miljard euro, in 2023 op 19,7 miljard en in 2022 zelfs op 20,5 miljard. In 2021 piekte Mercedes nog op 29,1 miljard euro.

In vier jaar tijd is daarmee grofweg 80 procent van de winst verdwenen.

China als zwakke plek

De grootste klap komt uit China, veruit de belangrijkste markt voor Mercedes. De verkoop daalde daar met 19 procent, mede doordat lokale merken terrein winnen en consumenten steeds vaker voor een auto van eigen bodem kiezen.

Dat is extra pijnlijk omdat bijna een derde van alle nieuwe Mercedessen in China wordt verkocht.

Meer tegenwind

Het blijft niet bij China alleen. Mercedes heeft ook last van importheffingen en ongunstige wisselkoersen.

Daarbovenop komt een moeizame overgang naar elektrisch rijden. De vraag verschuift snel, maar het aanbod en de marges blijven achter, wat direct zichtbaar is in de winstcijfers.

Strategie voor herstel

Mercedes zet inmiddels in op kostenbesparingen en nieuwe modellen om het tij te keren. Er loopt een besparingsprogramma dat al miljarden heeft opgeleverd.

Daarnaast wil het merk de winstmarge verhogen van 3 naar 5 procent en tegelijkertijd meer elektrische auto’s verkopen. Nieuwe productlanceringen moeten daarbij helpen. Er wordt veel verwacht van de CLA en CLA Shooting Brake, en ook de nieuwe elektrische GLC en C-klasse worden uiterst belangrijke auto's voor het merk.

Nog niet uit gevarenzone

Toch is herstel allerminst zeker. De winst daalt inmiddels al drie jaar op rij en het aandeel staat lager dan aan het begin van het jaar.

Met stevige concurrentie, zowel uit Chinese hoek als van onder meer BMW en Volvo, oplopende kosten en de lastige transitie naar elektrisch rijden, lijkt Mercedes voorlopig nog niet uit de gevarenzone.