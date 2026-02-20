Met dit snelle model heeft Audi letterlijk en figuurlijk iets in te halen

Nieuws

Met de gloednieuwe Audi RS 5 Avant heeft Ingolstadt eindelijk een antwoord op de BMW M3 Touring. Is de nieuwe RS 5 de dikke winnaar of eigenlijk gewoon te dik? We zetten de cijfers van deze twee Beierse kemphanen tegenover elkaar.

De RS 4 is dood en ligt begraven naast de oude RS 5 coupé; de nieuwe Audi-stationwagen heet RS 5 Avant en is een directe aanval op de BMW M3 Touring. De M3 kreeg in 2024 nog een opfrisbeurt, terwijl de oude RS 4 (modelcode B9) al sinds 2018 meeging. Audi had dus letterlijk en figuurlijk wat in te halen.

Audi mogelijk veel goedkoper

Eerst het zuur: wie in de markt is voor een powercombi met meer dan 500 pk moet flink bloeden. De BMW M3 Competition Touring staat in de prijslijst vanaf 165.406 euro, terwijl de Audi RS 5 Avant in Duitsland (!) begint met 107.850 euro zonder opties. De Nederlandse prijs is nog niet bekend, maar zou dankzij de hybride aandrijving wel eens fors lager kunnen zijn dan de BMW.

Moeilijk kiezen: Zes-in-lijn versus V6-PHEV

Onder de kap ontwaren we de grootste ideologische kloof. BMW blijft trouw aan de receptuur van de 3,0-liter zes-in-lijn biturbo, goed voor 530 pk. Audi houdt vast aan de 2,9-liter V6 biturbo (510 pk), maar voegt daar een flinke scheut elektro-power aan toe.

Dankzij een in de achtversnellingsbak geïntegreerde elektromotor van 177 pk stijgt het systeemvermogen van de Audi naar een indrukwekkende 639 pk. Ook het koppel van 825 Nm laat de BMW (650 Nm) ver achter zich. De Audi kan bovendien tot 84 kilometer volledig elektrisch rijden dankzij een 22 kWh-accu. Op papier verplettert de Audi de BMW, maar papier is geen asfalt…

Rijbereik vs. Rijplezier: De olifant in de kamer

Qua harde cijfers zijn de prestaties identiek: beide auto's vliegen in 3,6 seconden naar de 100 km/h. De Audi haalt 285 km/h, de BMW houdt het bij 280 km/h voor gezien (met de juiste pakketten). Maar de Audi draagt een van buitenaf niet zichtbaar geheim met zich mee: zijn gewicht. Waar de BMW 1865 kilo weegt, zet de Audi maar liefst 2370 kilo op de schaal. Een bizar verschil van 505 kilo. Dat is alsof je constant vier grote kerels extra in je Audi hebt zitten, en eentje liggend in de achterbak.

Over de achterbak gesproken: qua bagageruimte trekt de Audi aan het kortste eind: de accu vreet ruimte. Met 361 tot 1302 liter is de RS 5 een stuk minder praktisch dan de M3 Touring (500 tot 1500 liter). De Audi is overigens tien centimeter langer en vijf centimeter breder dan de BMW.

Minder geld voor meer gewicht

De Audi RS 5 Avant en BMW M3 Touring liggen op papier akelig dicht bij elkaar, maar hun karakter verschilt hemelsbreed. De Audi kiest voor hybride-kracht en hightech snufjes als torque vectoring, maar betaalt daarvoor de hoofdprijs op de weegschaal. De BMW blijft de puurdere rijdersauto voor wie elke kilo telt, maar voor dat genot betaal je als Nederlandse klant dan ook een forse uitstoot-boete. Of die extra 505 kilo de pret in de Audi drukt, moet een uitgebreide rijtest uitwijzen. Maar één ding is zeker: de strijd om de linkerbaan is heviger dan ooit.