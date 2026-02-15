Jeroen over z'n BMW M3: "Als De Grote Drie langskomen, ben je niet blij"

Inspiratie

Jeroen de Pooter (31) zat nog op de basisschool toen de BMW M3 van de E46-generatie op de markt kwam. Hij wist het meteen: als ik later groot ben, koop ik zo’n auto. In 2017 was het zover.

Hoe Jeroen precies aan zijn autoliefde komt, weet-ie eigenlijk niet, maar dat-ie diep gaat en hardnekkig is, staat wel vast. “Als jochie was ik altijd met auto’s in de weer. Op momenten dat ik niet met schaalmodellen speelde, was ik wel auto’s aan het tekenen.”

Meer youngtimer-verhalen lezen? Met onze gratis nieuwsbrief mis je niets!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Laatste kans Private lease nu de Toyota Aygo X Stap in de scherp geprijsde Aygo X en rij direct weg in je nieuwe stoere stadsauto vanaf €279 p/m private lease. Ontdek ‘m nu

Maar ook echte auto’s hielden de kleine Jeroen volop bezig. Terwijl de kranten eind 2000 verhit verslag deden van de chaotische verkiezingsstrijd tussen George W. Bush en Al Gore, en koffie drinkend Nederland massaal het gloednieuwe Senseo-apparaat omarmde, raakte Jeroen in de ban van de nieuwe BMW M3.

Honda Civic als eerste auto

“Hoewel ik ook Lamborghini-posters op mijn kamer had hangen, is deze M3 al sinds de introductie mijn droomauto geweest. Om de een of andere manier sprak hij me ontzettend aan. Ik ben ook al heel vroeg begonnen om ervoor te sparen. Maar helaas zaten er op mijn achttiende nog geen M3-bedragen in mijn spaarpot. Zo werd mijn eerste auto een Hondaatje Civic uit 2000 van de EK9-­generatie.”

“Mijn viercilinder Civic maakte meer lawaai dan die Lambo met z’n V12!”

Was het, gezien je voorkeur voor snelle BMW’s, ook een heftige Civic? “Nee, het was gewoon een éénpuntviertje, dus was-ie niet bepaald heftig snel. Maar door de enorme knalpijp die ik had gemonteerd, maakte hij wel heftig veel lawaai!

Ik werkte toen bij een bedrijf dat exclusieve auto’s naar wens van de klant aanpast. Daar hadden we een keer een Lamborghini Aventador, en volgens de decibelmeter maakte mijn viercilinder Civic meer lawaai dan die Lambo met z’n V12, haha!”

“Bij mij kwamen dan wel geen vlammen uit de ­uitlaat, ik was wel de decibelkampioen! Als ik met m’n maat bij de sportschool had afgesproken, hoorde hij me al aankomen als ik nog vier straten verderop was. Minder grappig was dat je op de snelweg vanwege de herrie tegen je passagiers moest zitten schreeuwen.”

Op zoek naar eerste BMW E46

“Die Honda was een fantastisch ding en ik heb er veel leuke dingen mee gedaan. Maar toen ik een jaar of 21 was, vond ik het wel mooi geweest en ging ik op zoek naar een tweedehand BMW E46. Een gewone, want een M3 kon ik me nog niet veroorloven. Alleen lukte het maar niet om een mooie auto te vinden. Alle 3-series die ik tegenkwam, waren een drama.

Wil jij ook met je klassieker of youngtimer op autoreview.nl? Meld je aan bij de redactie!

Ook een auto die ergens in Brabant stond en op papier heel mooi leek, werd ’m niet. Hadden we ruim twee uur gereden, bleek de eigenaar stukadoor te zijn, die zijn 3-serie met rode leren bekleding ook als bedrijfswagen gebruikte. Het was heel gezellig en we hebben heerlijke worstenbroodjes gegeten, maar daarna gingen we gauw weer naar huis.”

BMW M3 als symbool

Zo ging er twee jaar voorbij en omdat Jeroen destijds nog bij zijn ouders woonde, kon hij goed doorsparen. “Uiteindelijk kwam ik in 2017 deze tegen. Hij had 117.000 kilo­meter gelopen en stond bij een particulier in Arnhem. Proefritje gemaakt en onderweg naar huis nog even nagedacht.

Maar toen ik thuiskwam, heb ik meteen opgebeld dat ik ’m wilde ophalen. En tot op de dag van vandaag ben ik er heel blij mee. En voor mij is het ook een symbool. Dat als je echt gaat voor een droom, je het ook voor elkaar krijgt.

Looks van de M3 CSL

“Wat deze auto voor mij extra mooi maakt, is dat-ie de looks van de onbetaalbare CSL - een ducktailspoiler, carbon spoilerlippen vóór en een zwart dak - combineert met de luxe van een normale M3.”

Hierbij doelt Jeroen erop dat BMW de M3 CSL (Coupé Sport Leichtbau) vooral had bedoeld als circuitauto en daarom allerlei gewichtsbesparende maatregelen had genomen. Zo ontbraken airconditioning en een stereo-­installatie, en had de auto een carbon dak, dat niet te combineren viel met een dakraam. Die voorzieningen heeft Jeroens M3 - met stalen dak - allemaal wel.

Van daily driver tot hobbyauto ...

Inmiddels heeft Jeroen zijn M3 een jaar of acht in bezit. De eerste anderhalf à twee jaar gebruikte hij hem als dagelijkse auto, maar tegenwoordig rijdt hij hem puur hobby­matig. Daardoor staat er ook nog maar zo’n 145.000 kilometer op de teller.

“Mijn bedoeling is om de auto nooit meer weg te doen, en dan moet je er niet jaarlijks 20.000 kilometer mee willen rijden. Als dagelijkse auto rijd ik nu nog in een Ford Fiesta, maar die wil ik binnenkort inruilen voor een BMW. Waarschijnlijk een 3-serie Touring van de vorige generatie.”

... en van rood naar wit

Als je van plan bent een auto je leven lang te houden, wil je hem natuurlijk helemaal op je eigen smaak afstemmen. “Alles wat nu hoogglans zwart is, was matzwart toen ik ’m kocht. Dat vond ik eigenlijk geen smoel en daarom heb ik dat al vrij snel na aankoop aangepast. Afgelopen jaar heb ik ook de bumpers opnieuw in de lak laten zetten.

De witte kleur is trouwens niet origineel. In 2003 is-ie aan zijn eerste Amerikaanse eigenaar afgeleverd in het rood. Zes jaar later is de auto met schade rechtsachter naar Nederland gekomen, waarbij hij wit is gemaakt en de mijlenteller is vervangen door een kilometerteller.”

BMW E46 niet zo onverwoestbaar als gedacht

De 3-serie van de E46-generatie stond jarenlang als redelijk onverwoestbaar bekend, maar inmiddels is duidelijk dat het plaatwerk niet voor de eeuwigheid is gemaakt. Vooral de achterste wielkuipen zijn in trek bij ‘het bruine monster’.

“De wielkasten heb ik inderdaad moeten aanpakken; kaal gemaakt, nieuwe stukken ingelast en professioneel laten spuiten. Een andere bekende E46-kwaal is het te zwakke subframe achter. Zeker bij versies met veel vermogen, komen daar scheurtjes in. Bij mijn auto was dat een jaar of vier geleden ook het geval."

“Als het over onderhoudskosten gaat, dan noemen M3-liefhebbers algauw De Grote Drie.”

"Gelukkig is er een Brits bedrijf dat daar een kant-en-klare module voor heeft bedacht waar je levenslange garantie op krijgt. Die heb ik er bij een BMW-specialist in Zwolle onder laten lassen. Maar omdat je hiervoor onder meer de uitlaten en het differentieel moet uitbouwen, was het vooral qua arbeidsloon een dure grap.” Inmiddels is de roze bril waarmee wij de BMW E46 altijd bekeken, een tikkeltje beslagen geraakt. En dan is het lijstje nog niet eens compleet …

Te zachte lagerschalen

Jeroen vervolgt: “Als het over onderhoudskosten gaat, dan noemen M3-liefhebbers algauw ‘De Grote Drie’. Daar is het subframe er maar één van. Nummer twee zijn de lagerschalen. Bij deze zescilinder van de M3, maar ook bij de V10 van de M5 E60, zijn de lagerschalen van de drijfstangen van te zacht materiaal gemaakt. Inmiddels heb ik ze laten vervangen door sterkere exemplaren en ook nummer drie, het differentieel, is gereviseerd.

Ja, al met al is er heel wat geld ingegaan en daar was mijn vrouw niet altijd even blij mee. Gelukkig is de waarde van de auto ondertussen ook gestegen. In die zin is het geen verkeerde investering geweest.”

M3-potje voor onderhoud

Om toekomstige klappen op te vangen, sluist Jeroen af en toe wat spaargeld naar een speciaal M3-potje. “Maar helaas is dat potje meestal sneller leeg dan het wordt aangevuld, haha! Over een tijdje moet ik het waarschijnlijk weer aanspreken voor andere veren en dempers, want die worden nu minder. Ook normaal onderhoud is prijzig.

Voor een setje achterbanden ben je zo 800 euro kwijt. Dat komt ook doordat ik er een 19-inch breedset à la CSL onder heb liggen. Maar goed, misschien moeten we het niet te lang over de kosten hebben. Gelukkig biedt de auto ook ontzettend veel rijplezier.”

Supersprint-uitlaat voor E46 M3

Af fabriek heeft de ongeblazen zescilinder lijnmotor van deze M3 al 343 pk, maar Jeroens auto doet daar nog een klein schepje bovenop. “Die van mij zou rond de 350 pk moeten hebben dankzij het Supersprint-uitlaatsysteem dat eronder zit. Maar ik vraag me af hoeveel daar na 22 jaar nog van over is.”

Hoe dan ook klinkt Jeroens auto lekker dik; een stuk donkerder en voller dan met het standaard loodgieterswerk. En alsof-ie nog gewoon in de originele rode lak zit, gaat-ie als de brandweer. De honderdsprint wordt in 5,2 tellen afgeraffeld, en anders dan bij EV’s, waarbij de acceleratie volledig lineair verloopt, word je in de M3 bij elke gangwissel schofterig hard in je rug geschopt. Heerlijk!

“Laatst noemde iemand mijn auto een boterham met pindakaas.”

In Jeroens auto is het trouwens extra lekker om stevig tegen de rugleuning van je stoel te worden gedrukt, omdat het interieur bekleed is met fraai, kaneelbruin leer.

“Dat heeft de vorige eigenaar laten doen. Zelf vind ik het heel mooi, maar laatst noemde iemand mijn auto een witte boterham met pindakaas, haha! Sommigen laten er Recaro-stoelen in zetten, maar ik houd het bij origineel. Ook toen ik in Schotland de North Coast 500 reed, zijn ze prima bevallen."

Lippen aan gort

“De smalle Schotse wegen waren soms best spannend, al gingen veel tegenliggers spontaan aan de kant als ze ons in de verte zagen aankomen. Af en toe ben ik bewust van de meest toeristische route afgeweken en heb ik wat bochtiger wegen opgezocht. Dat is toch het mooist met een auto als deze.

Helaas heb ik op een wat minder goed Schots weggetje ook één van de carbon spoilerlippen aan gort gereden. Wat dat extra lullig maakte, was dat je ze alleen per paar kunt bestellen; had ik er ineens drie …”

Het merk BMW kent veel fans, maar bij minstens evenveel mensen maakt het juist negatieve emoties los. Hoe is dat bij jouw spierwitte M3 met z’n zwarte wielen, Jeroen? “Ach ja, behalve de grap over de boterham met pindakaas krijg ik ook wel de termen ‘pooierbak’ en ‘drugsdealerauto’ te horen.

Of dat de kleur officieel ‘cocaïnewit’ heet. Allemaal voor de gein, hoor. Van agressie op de weg merk ik niet veel, hoogstens dat je wat vaker wordt uitgedaagd. Bij het stoplicht laat ik me ook weleens verleiden om een sprintje aan te gaan. Porsches uit dezelfde periode houd ik ook wel redelijk bij. Maar meestal rijd ik vrij normaal ...

Spontaan aan de kant voor M3-geluid

“Ik krijg veel duim­pjes en enthousiaste reacties. Vaak van jonge carspotters, die aan het geluid horen dat er iets bijzonders aankomt, en tijdens die trip in Schotland gingen mensen soms helemaal uit hun auto hangen om filmpjes en foto’s te maken. Dat komt misschien ook wel doordat Britten grotere petrolheads zijn dan Nederlanders. Hier is het voor veel mensen gewoon de zoveelste witte BMW.”



“Bij de ­bandenboer is het weer net andersom, daar verwachten ze haast dat ik als M3-rijder elke bocht driftend neem. Als ik een setje nieuwe banden laat monteren, is het commentaar vaak: ‘zó, die kun je weer lekker oproken’. Bij nat weer gaat-ie trouwens wel gemakkelijk dwars. Met zo’n 350 pk op de achterwielen moet je goed blijven opletten.”

'Iets anders? Ja, maar dan ernaast'

Tot slot nog even een gewetensvraag: deze auto was je jongensdroom en je wilt ’m in principe nooit meer wegdoen. Maar is er dan geen enkele auto die je misschien nog liever zou willen hebben?

“Als je dat zo vraagt, komt als eerste de ‘Batmobile’ bij me op, de BMW 3.0 CSL bedoel ik, je weet wel, de voorloper van de 6-serie. Dat is wel een héél gave auto. En een van de mooiste auto’s ooit gebouwd, vind ik de Jaguar E-Type roadster. Als ik ooit de Staatsloterij win, zou ik graag zo eentje willen hebben. Maar dan houd ik de M3 er wel gewoon naast.”

Foto's: Auto Review / Igor Stuifzand