TEST: Is deze stationwagon van 2370 kilo (!) maar met 639 pk nog wel sportief?

Tests

De Audi RS 5 Avant is een plug-in hybride. Daarmee slaat hij een brug tussen de typische RS-deugden uit het verleden en de eisen van de moderne tijd.

Toen Audi de specs van de RS 5 bekendmaakte, werden liefhebbers niet meteen enthousiast. Eén onderwerp domineerde en dat was niet het indrukwekkende vermogen dat de V6 en de elektromotor samen op de mat leggen. Terwijl dat met 639 pk bepaald niet mals is. Ook het radicale, zeer sportieve design was niet trending. Het was het getal 2370 dat de mopperkonten bezighield; het leeggewicht van de RS 5 Avant in kilo's. Dat gewicht is inderdaad enorm, de RS 5 Avant komt daarmee in de buurt van grote, volledig elektrische SUV's met een enorm batterijpakket. Maar speelt dat forse gewicht echt zo’n allesoverheersende rol tijdens het rijden?

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Hoge dwarskrachten

Kom maar op met die RS 5 Avant. Op een afgesloten circuit staat-ie voor ons klaar voor een eerste indruk. Toegegeven: ook op de redactie spreken we het autonieuws altijd uitgebreid door en werden kritische noten gekraakt. Bij een sportwagen hoort een laag gewicht, dat was altijd de stelregel. Maar sinds de opmars van de elektrische auto is dat niet meer zo. Kijk maar naar het gewicht van de Porsche Cayenne Turbo Electric: 2645 kilo.

De Cayenne deed elke kritiek verstommen en de Audi RS 5 Avant doet hetzelfde. Een paar fanatieke circuitronden en wat enthousiaste stuurbewegingen over een pylonenparcours volstaan. Aan de souplesse waarmee deze zware stationwagen zich in bochtencombinaties werpt, kan menig lichtere sportauto niet tippen.

Die wendbaarheid is mede te danken aan de directe en zeer communicatieve progressieve besturing, zodat je de RS 5 Avant uiterst precies op de ideale lijn kunt plaatsen. In lange doordraaiers bouwt de auto zulke hoge dwarskrachten op dat we vermoeden dat passagiers op de achterbank groen van misselijkheid zouden zien, zeker als ze op hun telefoon zitten. Wie van plan is de RS 5 op de limiet te rijden, kan maar beter alleen in de auto stappen.

Eerste PHEV van Audi Sport

We selecteren via de felrode RS-knop op het stuur de meest extreme stand: het RS torque rear-programma. Wat daarachter schuilgaat? Simpel: ongefilterd rijplezier. De veiligheidssystemen doen nog minder dan in de ook al zeer sportieve RS sport-stand en de bestuurder krijgt alle ruimte om zich uit te leven op het circuit. Niet alleen de banden moeten dat bezuren, er zijn ook heel wat insecten die hun Waterloo vinden tegen de zijruiten. In RS torque rear verandert de RS 5 Avant in een echte driftmachine, die je met de juiste beweging van het gaspedaal dwars door bochten kunt sturen. Enige rijervaring is wel handig, al kun je je op het circuit wel een foutje permitteren. De standaard adaptieve schokdempers met tweekleptechnologie, die zowel uitgaande als ingaande demping in realtime aanpassen aan de situatie, beperken rolbewegingen tot een minimum en zorgen daardoor voor een ongekende stabiliteit.

De RS 5 is het eerste Audi Sport-model met een plug-in hybride aandrijflijn. Het kloppende hart is een indrukwekkende V6 met twee turbo's, die goed is voor 510 pk uit een cilinderinhoud van 2,9 liter. De elektromotor levert nog eens 177 pk. Samen weten ze een piekvermogen te realiseren van 639 pk. Voor de volledigheid melden we dat je 84 kilometer elektrisch kunt rijden met dit gevaarte.

In slechts 3,7 seconden sprint de Avant vanuit stilstand naar 100 km/h. Nog meer pluspunten zijn er voor de uiterst fijne doseerbaarheid en de soundtrack waarvoor we graag een Grammy zouden uitreiken. Lichtelijk euforisch stappen we uit. Voor wat het waard is: het WLTP-verbruik bedraagt 3,9 liter (Euro 98), aangevuld met 17,8 kWh aan elektrische energie. Maar het zal je niet verbazen dat deze cijfers in de RS torque rear-stand rap oplopen. De RS 5 is er ook als sedan, die met 119.990 euro een fractie goedkoper is.

Conclusie

Ook wij schrokken van het gewicht van de nieuwe RS 5 Avant. Kan een stationwagen van 2370 kilo überhaupt sportief worden genoemd? Het antwoord na 4,5 uur spelen op een afgesloten circuit: een overtuigend ja. De RS 5 is een technisch meesterwerk dat veel rijplezier biedt en tegelijk voldoet aan de klimaateisen van deze tijd.