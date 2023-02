Het is geen facelift die de Audi RS 5 aantrekkelijker moet maken, maar een sportief pretpakket. De Audi RS 5 Competition Plus ziet er niet alleen dynamischer uit, hij is het ook. En dat werd tijd.

De Audi RS 5 heeft het niet gemakkelijk. Hij raakte de laatste tijd ondergesneeuwd tussen het elektrische geweld dat Audi voortbracht. Maar Audi heeft de tanende belangstelling voor deze sportcoupé ook aan zichzelf te wijten. Toen we in 2017 voor het eerst met de nieuwe RS5 Coupé reden, waren we teleurgesteld. Audi had een perfecte auto gemaakt, maar hij was té perfect. Emotieloos, zoals een profvoetballer na een wedstrijd voor de microfoon van Joep Schreuder verschijnt. In 2021 kreeg hij een facelift en die deed hem al goed. Maar pas als Competition Plus wordt de RS 5 wat hij eigenlijk al 5,5 jaar geleden had moeten zijn.



Audi RS 5 facelift: geen extra vermogen

Wie de specs bekijkt, zal misschien wat verrast zijn, want de RS5 krijgt er geen pk bij. Competition Plus staat deels voor uiterlijk vertoon. Zo werden de zwart glanzende 20-inch wielen speciaal voor deze sportcoupé ontworpen. De dynamische veranderingen zitten 'm in de details. Minder geluidsisolerend materiaal, zodat je de zescilinder met twee turbo's beter hoort. Een betere afstemming tussen de achttraps automaat en de motor. Een verbeterde directheid dankzij de dynamische besturing, die in bochten dynamischer aanvoelt en bij het inparkeren juist soepeler stuurt. De aanpassingen resulteren in een 0,1 seconde snellere honderdsprint van 3,8 seconden. Pas bij 290 km/h grijpt de elektronica in en kun je niet harder.

Verlaagd sportonderstel



Maar de slagroom op de taart is het handmatig instelbare RS Sportonderstel Pro, met standaard sperdifferentieel. Het sportonderstel is met een centimeter verlaagd, en met een druk op de knop verlaag je het desgewenst nog eens met een centimeter. Na uitvoerige tests op de Nordschleife, heeft Audi de verschillen tussen de rijprogramma's vergroot. Vierwielaandrijving is standaard, maar het meeste vermogen wordt naar de achterwielen gestuurd.

De Audi RS 5 zoals-ie bedoeld is

Wij gaan niet rijden op de Nordschleife, maar op Ascari, het circuit van Klaas Zwart in het zuiden van Spanje. En meteen merken we dat Audi's steunpakket effect heeft. De zescilinder en de uitlaatpijpen strijden hartstochtelijk om de meeste decibellen. Natuurlijk is de RS 5 voor een sportwagen nog altijd geen lichtgewicht - hij is niet ontworpen voor louter circuitrondjes - en dat merk je soms.



Toch is de set-up van het onderstel zo verbeterd dat je je prima vermaakt achter het stuur. Het onderstel blijft heel lang neutraal en gevoelsmatig is de achterkant wat lichter geworden, wat een fijne bijkomstigheid is als je de bochten van Ascari overmeestert. Audi-coureur en -ontwikkelaar Frank Stipler wacht ons na vijf rondjes op en zegt met enige trots: "De Audi RS 5 nu zoals we hem altijd hadden willen hebben."

Wanneer we het circuit verlaten en de openbare weg opdraaien, merken we hoeveel comfortreserves het onderstel nog heeft. Zelfs op plekken waar het Spaanse asfalt een opknapbeurt kan gebruiken, voel je dat niet hinderlijk. En dat met een verlaagd onderstel en nauw omsluitende sportstoelen. Mocht je prijs stellen op nog meer praktische deugden, dan kun je kiezen voor de Audi RS 5 Sportback Competition Plus.



Audi RS 5 (2023):prijs



Missie geslaagd! De Competition Plus-uitvoering is meer dan een slimme marketingtruc om klanten geld uit de zak te kloppen. De Audi RS5 wordt eindelijk de sportieve coupé, met alle scherpe randjes die daarbij horen, die hij vijf jaar lang niet was.daar betaal je wel een stevige prijs voor: 157.889 euro.