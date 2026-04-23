Review Changan Deepal S05: daagt de Skoda Enyaq en Volkswagen ID.4 uit

Er komt weer een nieuw Chinees merk naar Nederland: Changan. Alhoewel, in het thuisland is het al decennialang actief en een van de grootste producenten. Wat heeft Changan aan de Nederlandse markt toe te voegen?

Wat valt op aan de Changan Deepal S05?

Laten we beginnen bij het merk Changan. We kunnen ons voorstellen dat dit je weinig tot niets zegt. Toch is deze fabrikant geen groentje, zoals we al aangaven. In China timmert het merk al 45 jaar aan de weg en is het uitgegroeid tot een van de grootste autoproducenten van het land. Het schaart zich in hetzelfde rijtje als BYD, Geely, SAIC Motor en Chery.

Wereldwijd verkoopt Changan miljoenen auto’s per jaar, maar tot voor kort was het in Europa nog niet actief. Daar gaat verandering in komen, want Changan wil hier meerdere modellen op de markt brengen, ook in Nederland. Het belangrijkste model van Changan is de Deepal S05 waarmee wij rijden.

Het gaat hier om een C-segment SUV die de strijd wil aangaan met auto’s als de Skoda Enyaq, Volkswagen ID.4, MG S6 en Citroën C5 Aircross. Uiterlijk valt er niet zo gek veel op aan de Changan Deepal S05. We hebben moeite om 'm te onderscheiden van al de vele andere elektrische SUV’s uit China.

En op technisch vlak dan? In de Deepal S05 ligt ongeacht de uitvoering een LFP-accu van 68,82 kWh, die je tot maximaal 485 kilometer ver brengt. Laden gaat ‘gewoon’ met 11 kW en voor het snelladen communiceren de Chinezen een piekvermogen van 200 kW. Daarmee laadt de batterij in 26 minuten van 5 naar 80 procent. Dat is binnen het segment een keurige tijd.

Wat is goed aan de Changan Deepal S05?

Het interieur van de Deepal S05 geeft je een gevoel van kwaliteit. De materialen zijn mooi en de afwerking is dik in orde. Vooral de stoelen vallen in positieve zin op: ze zitten bijzonder lekker. Een interieur als dit vind je normaal gesproken in een duurdere premiumauto.

Bovendien is de uitrusting uitgebreid. De testauto is de Max-versie, met standaard een panoramadak, een warmtepomp, een head-up display en een elektrische onderbeensteun voor de bijrijder. Laatstgenoemde is bij veel concurrenten niet eens een optie en we kunnen naar eigen ervaring zeggen: dit valt in de smaak bij je passagiers.

Als je ook nog mensen op de achterbank meeneemt, zul je naar alle waarschijnlijkheid ook geen geklaag horen, want ook daar zit je heel goed. Been- en hoofdruimte is zelfs voor langere mensen dik in orde en ook de achterbank zit lekker.

De kofferbak is met 492 liter wel aan de kleine kant. Dat doen de ID.4 (533 l), ë-C5 Aircross (565 l) en Enyaq (585 l) beter. Maar de Deepal S05 slaat terug met zijn respectabele frunk van 159 liter.

Tijdens het rijden valt op hoe comfortabel de Deepal S05 is geveerd. Soms gaat de auto zelfs een beetje deinen, maar vervelend wordt dat niet.

Wat kan beter aan de Changan Deepal S05?

De besturing is wel vrij vaag en vooral heel licht. Dat is niet echt verrassend en waarschijnlijk voor de gemiddelde consument niet hinderlijk, maar je moet geen sportieve aspiraties hebben met de Changan.

Dat geldt ook voor de acceleratie, ondanks zijn vermogen van 272 pk. Wanneer je het stroompedaal intrapt, lijkt het alsof de aandrijflijn even moet nadenken voordat-ie zijn kracht loslaat. Het is een fractie, maar voor een elektrische auto voelt dat merkwaardig.

Ook jammer is dat de recuperatie teleurstelt, zelfs op de sterkste stand. One-pedal driving zit er gewoon niet in bij de Changan.

Alle functies zijn, niet geheel verrassend, op het grote 15,4-inch scherm te vinden. Of ja, dat hoop je dan maar … We zoeken ons meerdere keren suf op zoek naar functies die eigenlijk gewoon onder een knopje hadden moeten zitten. Denk bijvoorbeeld aan het bedienen van het verduisteringsscherm voor het panoramadak. Maar, er is ook goed nieuws. Als je je favoriete instellingen gevonden hebt (denk bijvoorbeeld aan de off-knop voor de hinderlijkste rijhulpsystemen), dan kun je deze opslaan onder de twee hart-knopjes op het stuur (foto rechts). Ze kun je altijd met één druk op de knop de auto zo instellen als je wilt, en dat is erg handig.

Minder handig is dat Android Auto er meermaals uitvliegt en hapert tijdens onze testperiode. We hopen dat dit probleem bij deze specifieke auto hoort en niet bij alle Deepal S05’s optreedt, want bloedirritant is het zeker.

Wat is de prijs van de Changan Deepal S05?

De Changan Deepal S05 is er in drie smaken. De instapper is de Pro voor 38.990 euro, daarboven staat de Max voor 41.990 euro en de topversie is de Max AWD voor 44.990 euro.

De Pro vormt de basis met achterwielaandrijving en 272 pk. De Max voegt daar vooral extra luxe aan toe. Denk aan een panoramadak, een head-up display met augmented reality-navigatie, een uitgebreider audiosysteem met 14 luidsprekers en elektrisch verstelbare stoelen met verwarming, ventilatie en geheugenfuncties.

De Max AWD heeft een extra elektromotor boven de vooras. Daarmee wordt de Deepal S05 een vierwielaandrijver. Het systeemvermogen stijgt naar 435 pk en 502 Nm, goed voor een sprint van 0 naar 100 km/u in 5,5 seconden, tegenover 7,5 seconden voor de achterwielaangedreven versies.

Met zijn vanafprijs duikt de Changan onder die van concurrenten als de Citroën ë-C5 Aircross (vanaf 39.590) Volkswagen ID.4 (vanaf 39.990) en Skoda Enyaq (vanaf 42.990 euro).

Wat vind ikzelf van de Changan Deepal S05?

De Changan Deepal S05 is een fijne SUV, die veel uitrusting biedt voor zijn prijs. De auto is ruim en de materialen en afwerking zijn van hoog niveau, zeker in deze prijsklasse. Voor mij persoonlijk is hij iets te zacht geveerd en stuurt-ie wat licht en vaag, maar zoals al aangegeven: de gemiddelde concurrent zal hier niet om malen.

Waar ze mogelijk wel om geven, is het gebrek aan merkbekendheid en zekerheid als het gaat om restwaarde, onderdelen en reparaties. Want, wie kan garanderen dat het merk over een aantal jaar nog wel actief is in Nederland? Dit is iets wat voor veel nieuwe Chinese merken speelt, en daarom zie ik vooral kansen voor deze merken als ze echt flink onder de prijs van concurrenten gaan zitten. De Changan Deepal S05 is wel iets voordeliger dan zijn concurrenten, maar een echt koopje is het niet.

En dus vraag ik me af hoe succesvol deze auto kan worden. Hoeveel mensen gaan echt voor de Deepal S05 kiezen, als ze voor duizend euro extra ook een Volkswagen of een Citroën kunnen kopen?

