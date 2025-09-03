TEST BYD Dolphin Surf: goedkope EV moet Renault 5 en Hyundai Inster te lijf

Tests

Wereldwijd doet BYD goede zaken. Toch blijven de Nederlandse verkoopaantallen bescheiden. Als nieuwe, goedkope EV moet de BYD Dolphin Surf de cijfers een slinger geven. Is dit de elektrische auto waarop ook jij zit te wachten?

BYD is Tesla voorbij als grootste EV-bouwer ter wereld. Overal vertonen de verkoopcijfers een stijgende lijn. Ook in Nederland, toch gingen er dit jaar nog maar zo'n 2400 nieuwe BYD's op kenteken. Daarmee staat het merk op de 25ste plaats, tussen Land Rover en Porsche.

Concurrent voor Hyundai Inster en Renault 5

De BYD Seal U is verreweg het populairste model van het Chinese merk, goed voor ruim 1400 verkoopcontracten. Aan de onderkant van het gamma krijgt de grote SUV versterking van de Dolphin Surf.

De compacte EV moet de strijd aangaan met de Hyundai Inster, Citroën ë-C3 en Renault 5. Tot dusver lukt dat nog niet zo erg. Eerlijkheidshalve moeten we daaraan toevoegen dat de compacte Chinees korter op de markt is.

Leukste compacte Chinese EV

Behalve het bovengenoemde drietal, moet de Dolphin Surf ook twee goedkope landgenoten de pas afsnijden: de Leapmotor T03 en de Dongfeng Box. Op die twee neemt de BYD wat ons betreft alvast een grote voorsprong met z’n kekke design.

Om te beginnen lijdt de Dolphin Surf in de Boost- of Comfort-uitrusting niet aan het kleinewieltjessyndroom dat vooral de Leapmotor zo’n oenige uitstraling bezorgt. En in plaats van rond en knuffelig, oogt de Dolphin Surf eerder jeugdig en strak, met scherpe lijnen, geknepen koplampen en een dakspoiler ter grootte van een zonneluifel.

Ruimer dan een Golf

BYD’s elektrische instapper mag volgens moderne maatstaven dan een klein autootje zijn, met een lengte van 3,99 meter is-ie langer dan een Volkswagen Golf 3. In de hoogte torent de Chinese EV zelfs 18 centimeter boven deze oude bestseller uit. Geen wonder dat de interieurruimte tot blijdschap stemt.

Leer van de kunststof koe

Wel wordt onze vrolijkheid een tikje vertroebeld door de chemische geur die in de zonverwarmde auto hangt. Die wordt verspreid door de vegan leren bekleding, afkomstig van de bos taurus plasticus, beter bekend als de kunststof koe. Op de achterbank kunnen twee volwassenen hun hoofden en benen prima kwijt.

Daarmee troeft deze BYD de Leapmotor T03 ruimschoots af. Meten we de breedte op schouderhoogte, dan is-ie ook de Hyundai Inster de baas. De zitpositie en de lengte van de zittingen zijn op langere afstanden echter suboptimaal.



Prima kofferruimte

Voor zijn bagageruimte (308 l) hoeft de Dolphin Surf zich absoluut niet te schamen. Ook fijn: onder de bodem kun je de laadkabel vlot en netjes opbergen, zonder dat je je eerst hoeft te kwalificeren voor het WK origami. Toch hadden we liever een frunk gehad, waarbij de laadkabel nooit de ruimtestrijd hoeft aan te gaan met boodschappen of vakantiebagage.

Een hoedenplank zoek je eveneens tevergeefs, maar die is eigenlijk niet nodig. De vijfde deur sluit zo dicht op de rugleuning van de achterbank aan, dat je van buitenaf niet in de kofferbak kunt kijken. Wel is het jammer dat er geen vlakke laadvloer ontstaat als je de achterbankleuning voorover klapt.



Actieradius BYD Dolphin Surf

Afgezien van de plasticgeur, maakt het interieur een verzorgde indruk. Op het dashboard, de tunnelconsole en portierpanelen zijn zachte materialen strategisch aangebracht.

Wij rijden de krachtigste en meest luxe Comfort-versie met 43,2 kWh-batterij in z’n buik. Daarmee heeft de Dolphin Surf een WLTP-bereik van 310 kilometer. Voor het opladen van 0 tot 100 procent aan een reguliere laadpaal moet je vijf uur uittrekken. Snelladen gaat met 85 kW, zodat je niet langer dan 30 minuten aan de DC-lader hoeft te staan.

Waar zit de pook?

Wanneer we de Dolphin Surf de sporen willen geven, duurt het even voordat we doorhebben hoe je de gewenste rijstand kiest. Dat gaat niet met een hendel aan het stuur, noch met een pook op de middenconsole. Nee, je moet bij een draaiwiel op het dashboard zijn, vlak boven de ventilatieroosters.



Om die in N te zetten, moet je heel subtiel te werk gaan; da’s in het begin erg wennen. Net zoals het touchscreen, waarbij je opvallend hard op de icoontjes moet tikken.

Tweeënhalf zoveel vermogen als Kia Picanto

De topversie van de Dolphin Surf heeft voor deze klasse een riant vermogen van 156­ pk. En dan te bedenken dat de Kia Picanto, de bestseller van Nederland, slechts 63 pk in z'n mars heeft. Klinkt heftig, maar vergeet niet dat zelfs een compacte EV relatief zwaar is.

Prestaties en verbruik Dolphin Surf

De honderdsprint van 9,1 seconden is weliswaar vlot, maar je hoeft niet bang te zijn voor bloeddoorlopen ogen of kriebels in je maag. Onze testrit in en onder de rook van Rotterdam bevat ook een paar korte stukjes snelweg. We realiseerden een gemiddeld verbruik van 13,4 kWh/100 km. Daarmee zaten we keurig onder het gemiddelde WLTP-verbruik van de Comfort (16 kWh/100 km).

Het opgegeven stadsverbruik (10,8 kWh/100 km) bleef echter ver uit het zicht. Wat daarbij niet meehelpt, is dat er maar twee regeneratiestanden zijn, die je alleen via het grote scherm kunt selecteren. Met flippers aan het stuur zou je het terugwinnen van energie veel sneller en gemakkelijker kunnen afstemmen op de omstandigheden.

Snel en stil

Hoewel de Dolphin Surf niet opzichtig met pk-geweld strooit, verrast-ie menig medeweggebruiker met z’n vlotte invoeg- en inhaalacties. Daar kunnen maar weinig compacte benzineauto’s tegenop. Dat geldt ook voor het geluidscomfort: de elektromotor hoor je nauwelijks. Wel roffelen de banden er bij lage snelheden vrolijk op los.

Onrustig op slecht wegdek

Het onderstel levert door de bank genomen een positieve bijdrage aan het comfort, al is de balans soms zoek. Op grote oneffenheden is de auto bijna deinerig zacht, terwijl-ie korte hobbels juist vrij houterig doorgeeft. Op een weg met een grote variatie aan richels, kuilen en bulten, leidt dat tot een onrustig veergedrag.

Desondanks voelt de auto veilig aan. Korte bochten kun je zelfs met bovengemiddeld hoge snelheden nemen, zonder dat je wordt geconfronteerd met kermende banden, heftig onderstuur of andere nare reacties.

Bemoeizucht en kou

Waar we af en toe niet goed van worden, zijn de bemoeizuchtige rij-assistenten en de lastig te regelen airco. Ook in topversie Comfort (26.690 euro) ontbreekt automatische temperatuurregeling. Het systeem doet z’n best om een microklimaat à la Noordpool te creëren.

Verder hebben we niets te klagen over de uitrusting. Die omvat onder meer elektrisch verstelbare stoelen met verwarming, een draadloze telefoonlader, een 360-gradencamera en privacy glass achter.

Uitvoeringen en prijzen BYD Dolphin Surf

De Boost-versie (24.990 euro) heeft hetzelfde accupakket, maar minder vermogen (88 pk) en daardoor een iets groter bereik (322 km), maar juist een minder snelle honderdsprint: 12,1 s.

De Boost moet stoelverwarming missen, maar 16-inch lichtmetaal en elektrische stoelverstelling zijn wel aanwezig. Basisversie Active (22.990 euro) moet het met 15-inch staal doen, maar heeft wel al een grootlichtassistent, keyless entry en start, ­elektrische ruitbediening, een achteruitrijcamera en een 10,1-inch infotainmentscherm met spraakbediening. Het grootste minpunt van de Active is de kleine accu van 30 kWh, die de actieradius tot slechts 220 kilometer beperkt.

Conclusie

Wat mij betreft is de BYD Dolphin Surf de aantrekkelijkst ogende EV onder de 25 mille, al heb ik ook een zwak voor de Hyundai Inster. Die Koreaan biedt bovendien een fijnere bediening.

De dure BYD Dolphin Comfort zouden we laten staan, want in en om de stad heb je genoeg aan de 88 pk sterke, eveneens complete Boost. Al is het jammer dat je dan 's winters met je billen op het koude veganistische leer moet zitten.