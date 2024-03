Nio stelt verwachtingen bij na tegenvallende vraag EV's (en dat komt door Tesla)

Nieuws

Een door Tesla ontketende prijzenoorlog en een kwakkelende economie in China zorgen ervoor dat Nio een minder rooskleurig eerste kwartaal van 2024 heeft dan gehoopt.



In China woedt een hevige prijzenoorlog en dat heeft negatieve gevolgen voor Nio, meldt Automotive News Europe. Marges worden kleiner of verdampen zelfs helemaal. Dat is geen ramp als de vraag naar auto's toeneemt vanwege de lage prijzen, maar dat gebeurt niet. Omdat de economie in China matig draait, kopen Chinezen juist minder (dure) spullen.



Het gevolg is dat Nio het eerste kwartaal van 2024 waarschijnlijk minder auto's gaat verkopen dan in dezelfde periode vorig jaar. Terwijl in de begroting juist gerekend was op meer auto's. De prijzenoorlog in China begon toen Tesla vorig jaar plotseling stuntte met enorme kortingen en prijsverlagingen.



Europa belangrijk voor overlevingskansen Nio



De afnemende vraag in eigen land is een van de redenen waarom merken als Nio, maar ook Xpeng en BYD, extra snel voet aan de grond willen krijgen in Europa. Hier kunnen ze hun auto's tegen hogere prijzen verkopen dan in hun thuisland. Persbureau Reuters meldde in oktober dat Nio overweegt een dealernetwerk in Europa op te bouwen, zodat meer auto's verkocht kunnen worden.

Verder werkt Nio aan een betaalbare elektrische auto, die moet concurreren met de Renault 5 en de Citroën e-C3. Omdat Nio vooral premium wil zijn, komt dit model onder een andere merknaam op de markt. Voorlopig staat het project intern bekend als 'Firefly'. Het goedkoopste model van Nio zelf is trouwens de Nio ET5 (vanaf 50.700 euro) en dat zal ook zo blijven. Er komt geen goedkopere Nio dan dat.

10 procent minder auto's in Q1 2024



Ook in Europa is de situatie niet heel rooskleurig. De EU houdt nauwlettend in de gaten of Chinese autofabrikanten profiteren van staatssubsidies, om oneerlijke concurrentie met Europese automerken tegen te gaan. En ook bij ons neemt de vraag naar EV's af.



Nio verwacht ongeveer 30.000 auto's te leveren in het eerste kwartaal van 2024, terwijl ze eerder uitgingen van 31.000 tot 33.000 auto's. In dezelfde periode vorig jaar stond de teller op 31.041. In Nederland verkocht Nio in januari en februari 2024 zestig auto's.