EV's zijn topzwaar en dus is de kans op een lekke band groter

Nieuws

De wegenwacht van de ANWB ziet het aantal lekke banden zienderogen toenemen. Dat auto's steeds zwaarder worden, is een van de oorzaken.

Dat nieuwe auto's steeds zwaarder worden, is geen geheim. Neem nou de Volkswagen Golf. De oer-Golf woog nog geen 800 kg. En ook de Golf 3 uit de jaren 90 is in vergelijking tot zijn opvolger van nu zo licht als een veertje, namelijk nog geen 1000 kg.

De pas vernieuwde Volkswagen Golf weegt echter al 1335 kg. Dat is de basisversie met 116 pk. Neem je een hybride Golf, dan tikt de weegschaal al bijna 1600 kg aan. En de sterkste hybride versie met 272 pk gaat hier al overheen.

Elektrische auto's benne zwaar



Ga je volledig elektrisch de weg op, dan wordt het pas echt zwaar. De Volkswagen ID.3 weegt minimaal 1787 kg. De Pro S met de grootste batterij tikt zelfs de 2000 kg aan.

Daarmee leggen we de vinger op de zere plek. Want hoe zwaarder de auto, hoe groter de kans op een lekke band. De luchtkamer van de band wordt kleiner en daarmee gevoeliger voor een te lage bandenspanning (onderspanning), benadrukt de ANWB. Per ongeluk een stoepje meenemen, leidt sneller tot een lekke band.

'Het gewicht dat een band kan dragen, neemt snel af bij een te lage druk. Dit speelt bij alle auto's en helemaal bij (deels) elektrische auto's', aldus de wegenwacht. Dat banden steeds lager worden en de wielen alsmaar groter, helpt ook niet mee. Ook dan wordt de luchtkamer kleiner en daarmee gevoeliger voor onderspanning.

Een lekke band is nu pech-oorzaak nummer 2 bij de wegenwacht, een kapotte accu staat op nummer 1.