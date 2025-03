Nieuws

Toen de Kia EV4 zijn grote publieksdebuut maakte, stonden wij er met onze neus bij. Onderhuids is het niets meer of minder dan een Kia EV3, maar wij ontdekten wel degelijk verschillen. We noemen er vier.

1 - Kia EV4 is geen SUV

Dit is je zelf vast ook opgevallen. De Kia EV4 is een 5-deurs hatchback. Het is hiermee het elektrische alternatief voor de Kia Ceed. Met een lengte van 4,43 meter is de Kia EV4 hatchback wel langer dan de Ceed (4,31 meter). De Kia EV3 is met zijn lengte van 4,30 meter eveneens korter.

De Kia EV4 komt ook als sedan op de markt. Die heeft een lengte van 4,73 meter en is dus een stuk langer dan de hatchback. Het design is vooral aan de achterkant opmerkelijk te noemen, maar dit heeft een voordeel (zie het volgende punt).

2 - Kia EV4 komt verder dan EV3

Net als de EV3 heeft de EV4 een batterij van 58,3 of 81,4 kWh. Daarmee loopt de actieradius op tot een officiële 630 kilometer voor de sedan met het sterkste accupakket. Dat is 40 kilometer meer dan de hatchback en je komt 25 kilometer verder dan met de EV3 met 81,4 kWh. Snelladen gaat met 150 kW en kost je ongeveer een halfuur.

Dat de EV4 geen bonkige SUV is maar een gestroomlijnde sedan, zal ongetwijfeld een bijdrage leveren aan de hogere actieradius. Het vermogen bedraagt net als bij de EV3 204 pk. Een ander voordeel van de sedan is zijn forse bagageruimte van 490 liter. De EV4 hatchback slikt 55 liter minder. De EV3 zit hier tussenin met 460 liter.

3 - Kia EV4 wordt duurder

Voor de EV4 geeft Kia een voorlopige Europese prijs op van 37.000 euro. De Nederlandse prijzen van de EV3 beginnen ook bij een kleine 37 mille, dus grote kans dat de grotere EV4 hier nét wat boven komt te zitten.

De Kia EV4 komt nog in 2025 op de markt, zowel de sedan die in Zuid-Korea gemaakt wordt als de hatchback die dichter bij huis in Slowakije van de band rolt.

4 - Kia EV4 kent hardnekkig probleempje

We hebben in de Kia EV4 gezeten en werden blij en niet blij. Om met het eerste te beginnen: het fraaie lichte dashboard en de veelvoud aan fysieke knoppen maken ons vrolijk. Het jammere is dat het nog niet zeker is of het zandkleurige interieur ook naar Nederland komt. Nederlanders zijn nu eenmaal dol op zwart en grijstinten. Beter bestand tegen vieze kinderhandjes, maar saai is het wel.

Minder blij worden we achter in de EV4. De vloer is vanwege de aanwezigheid van een batterij hoog, waardoor je op de achterbank met wat ongemakkelijk opgetrokken knieën zit. Dat kom je tegen bij meer EV's, maar in een lagere hatchback/sedan valt dat meer op. Daarbij komt dat de rugleuning van de achterbank in de nog lagere sedan meer achterover staat, staat waardoor je bijna een lighouding moet aannemen.

Als de prijzen van de Kia EV4 definitief zijn, ben je met onze nieuwsbrief als eerste op de hoogte.