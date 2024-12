Kia EV4: hatchback met stekker komt véél eerder dan elektrische Golf

Nieuws

Kia laat er geen gras over groeien als het gaat om compacte EV's. Onze spionagefotografen hebben opnieuw testexemplaren van de Kia EV4 gespot. Deze elektrische hatchback staat gepland voor 2026, drie jaar eerder dan de nieuwe elektrische Golf.



Hoewel de nieuwe Kia EV4 nog zwaar gecamoufleerd is, kunnen we nu voor het eerst een glimp van de achterlichten ontwaren. Er is maar een klein deel goed zichtbaar, maar onder het camouflagedoek lopen ze nog een heel eind over de breedte van de achterklep door. Ze doen denken aan de lichtunits van de Kia EV3 en Kia EV9, maar dan liggend. Een beetje à la Polestar 2 dus. Jammer, eigenlijk hadden we een beetje gehoopt op karakteristieke achterlichten in de stijl van de Kia EV6.



De Koreaanse fabrikant weet dat de concurrentie stevig inzet op elektrische auto's, vooral in het compacte segment. Maar bij de meest compacte modellen voldoet de actieradius nog niet aan de wensen van de consument.

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Welke kies jij?

Hatchback met 3 of 5 deuren



Kia ziet hierin een kans en werkt aan een serieuze uitdager in het segment van de compacte hatchback, voorheen ook wel de 'Golf-klasse' genoemd. De Kia EV4 komt naar verluidt als vijfdeurs hatchback, daarnaast wordt een sportieve driedeurs versie verwacht.

Kia EV4 geproduceerd in Europa



Veel betaalbare elektrische auto's komen nu nog uit China, maar de Kia EV4 wordt straks in Europa geproduceerd. In Slowakije om precies te zijn. De EV4 krijgt een futuristisch interieur waarin digitale technologie de boventoon voert. Tegelijkertijd wil Kia de kosten in de hand houden door dezelfde strategie te volgen als bij zijn elektrische crossovers. De EV4 staat op het bekende E-GMP-platform, maar gebruikt een 400V-systeem in plaats van het snellere (en duurdere) 800V-systeem. Ook bij de EV3 koos Kia voor de meest betaalbare optie.



Kia EV4: tot 600 kilometer actieradius

De Kia EV4 wordt aangeboden in verschillende versies, met een vermogen van meer dan 200 pk. Er komen meerdere accupakketten, waarvan het grootste een capaciteit heeft van ruim 81 kWh, net als bij de Kia EV3. Die grootste accu moet de Kia EV4 een actieradius van meer dan 600 kilometer bezorgen.



Volg het EV4-nieuws op de voet met onze gratis nieuwsbrief!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Daarmee legt de EV4 de lat hoog in het segment van de compacte hatchbacks. Ter vergelijking: de Renault Megane E-Tech moet het met maximaal 470 kilometer doen en de Volkswagen ID.3 heeft een bereik van op z'n hoogst 558 kilometer.

Wanneer komt de Kia EV4?

De onthulling van de Kia EV4 staat gepland voor begin 2026. Als alles volgens plan verloopt, kun je hem halverwege dat jaar bij de dealers verwachten. Dat is dus veel eerder dan de nieuwe elektrische Volkswagen Golf, die Volkswagen in samenwerking met de Amerikaanse EV-specialist Rivian gaat ontwikkelen. De nieuwe E-Golf staat pas gepland voor 2029.