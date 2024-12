Volkswagen heeft grootse plannen voor de elektrische Golf

Nieuws

In 2021 kwam Volkswagen met een het plan voor een elektrische supersedan, de Trinity. De auto zou in 2026 op de markt komen en de autowereld verpletteren. Hij zou een grote actieradius krijgen, razendsnel kunnen laden en autonoom kunnen rijden. Daarna ging de auto in de ijskast. De supersedan dient wel als basis voor de elektrische Volkswagen Golf (2029).

Volkswagen gaf hoog op over Project Trinity. Het was een prestigeproject. De Duitsers wilden met deze grote elektrische sedan nieuwe maatstaven gaat zetten op het gebied van aerodynamica, actieradius, laadsnelheid en digitalisering.

Bij de productiestart, die eigenlijk gepland stond voor in 2026, zou de auto bijna helemaal zelf kunnen rijden (niveau 4). De auto kan de besturing dus permanent overnemen van de bestuurder. Het stuurwiel van de Trinity was dan ook inklapbaar. Er is maar één hoger niveau, dan rijdt de auto onder alle omstandigheden volledig zelfstandig.



Ontslagen bij Volkswagen



Bij Project Trinity was de software leidend. Eigenlijk hebben auto's dan alle opties min of meer aan boord, alleen moet je ze digitaal kopen, toevoegen of activeren. De auto zou op een nieuw platform komen te staan: SSP (Scalable System Platform).



Maar sindsdien bleef het stil rondom het project. Volkswagen presenteerde nog wel nieuwe elektrische auto’s, zoals de ID.Buzz en ID.7, maar die staan nog op een oud platform. De radiostilte had mede te maken met de ellende waarmee Volkswagen onlangs in het nieuws is kwam. De vraag naar EV’s valt tegen, de directie heeft flinke bezuinigingen aangekondigd en Volkswagen heeft veel moeite moeten doen om de softwareproblemen van de eerste generatie van de ID.3 op te lossen.



Samenwerking Volkswagen en Rivian

Nu is Project Trinity terug op de kaart, maar met veel nieuwe techniek. Dat is te danken aan de samenwerking met Rivian, een Amerikaans merk dat pick-ups en SUV’s verkoopt. Rivian heeft veel kennis en ervaring op het gebied van software voor elektrische auto’s. Precies het onderdeel waarmee Volkswagen zo lang heeft gesparteld.

Maar de grote sedan komt niet in 2026. En ook niet in 2028 of 2029, maar pas in 2032. Het wordt zelfs niet eens een sedan, maar een SUV of crossover. Dat heeft weer te maken met de machtswisseling die in 2022 plaatsvond; CEO Herbert Dietz moest plaatsmaken voor Oliver Blume. De nieuwe concernchef vond het sedan-ontwerp maar niks en ook de baas van het merk Volkswagen, Thomas Schäfer, was er niet over te spreken.



Elektrische VW Golf in 2029

We hoeven niet tot 2032 te wachten totdat het nieuwe schaalbare platform een feit is. De eerste supersonische Volkswagen die samen met Rivian wordt ontwikkeld, is de elektrische Golf en die staat gepland voor 2029. Deze auto krijgt dus die grote actieradius en kan zelfstandig rijden. Hoe de auto gaat heten, is nog onduidelijk. Misschien gewoon Golf, maar ID. Golf is eveneens een mogelijkheid.



Ook andere merken van de Volkswagen-groep maken gebruik van het platform. Volgens Duitse media gaat het onder meer om de Audi A4, die al in 2028 op de markt komt. Volkswagen is dus niet het eerste merk binnen het concern dat met een supersonische elektrische auto komt.