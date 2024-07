Wat nou tegenvallende EV-verkopen? Deze elektrische Kia is nu al niet aan te slepen

Nieuws

Met de Kia EV3 lijkt Kia goud in handen te hebben, in elk geval in het thuisland. De orderboeken zijn in Zuid-Korea nog maar net geopend of de consumenten staan bij onze oosterburen ook al in de rij om een exemplaar te bemachtigen.

Volgens Insideevs.com heeft Kia in Zuid-Korea al meer dan 10.000 reserveringen voor zijn EV3 mogen noteren. Dat gebeurde in minder dan een maand tijd en nog voordat de elektrische compacte SUV geleverd wordt. Reden voor CEO Won Jeong Jeong om de Kia EV3 nu al een 'gamechanger' te noemen.

De Zuid-Koreaanse orderboeken voor de EV3 gingen op 4 juni 2024 open en slechts 23 dagen later hadden al 10.000 mensen zich ingetekend voor de compacte elektrische SUV. En sindsdien is dat aantal alleen maar toegenomen. Kia heeft eerder aangegeven dat het in 2024 in Zuid-Korea 18.000 stuks van de EV3 wil verkopen en is dus goed op weg om dit te realiseren.

Dat de Kia EV3 het zo goed doet, is opvallend. Niet omdat de auto niet goed zou zijn (collega Bart heeft al mogen proeven en is enthousiast, zie het bericht helemaal onderaan), maar vanwege de minder gunstige EV-omstandigheden van nu. Aanschafsubsidies worden afgebouwd of helemaal afgeschaft, de laadinfrastructuur laat in sommige landen nog altijd te wensen over en omdat de prijzen van EV's zo hoog zijn, kijken particulieren liever de kat uit de boom.

Kia EV3 prijs

Naar verwachting komt de Kia EV3 in de tweede helft van 2024 op de Nederlandse markt. Over de prijzen is nog niets bekend, maar als je bedenkt dat de EV3 een concurrent van de Volvo EX30 wordt, kun je een aardige inschatting maken. Reken op ongeveer 36.000 euro. De Volvo EX30 is pas duurder geworden en is er nu vanaf 38.495 euro. En daar wil Kia vast en zeker onder blijven.

Actieradius tot 600 km

De Kia EV3 is een compacte SUV met een volledig elektrische aandrijflijn. Maar verwar ‘compact’ niet met ‘krap’ of met 'stadsautootje'. De binnenruimte en de batterij zijn zo riant, dat je de EV3 prima als enige gezinsauto kunt inzetten. Met de gewone batterij (58,3 kWh) kom je 410 kilometer ver, maar er is ook een Long Range-uitvoering met 81,4 kWh en een actieradius van 600 kilometer! In beide gevallen drijft een 204 pk sterke elektromotor de voorwielen aan.