Polestar-baas haalt uit: "Plug-in hybride is slecht"

Een plug-in hybride biedt het beste van twee werelden, met zijn elektromotor en zijn verbrandingsmotor. Maar een loslippige manager van Polestar draait het om. Hij vindt de PHEV juist hartstikke slecht.

Geen motorvariant zo controversieel als de plug-in hybride. Je kunt er een lyrisch verhaal over houden: in theorie bieden ze het beste van twee werelden. De elektrische actieradius wordt steeds groter (100 kilometer is tegenwoordig heel gebruikelijk) en is voor de meeste automobilisten voldoende voor hun dagelijkse kilometers. Mocht de stroom toch opraken, dan springt de verbrandingsmotor bij en rijd je gewoon door. Geniaal, toch?

Plug-in hybride helemaal niet zuinig

Maar er zijn ook tegenstanders. Als je het niet zo nauw neemt met opladen, is een plug-in hybride helemaal niet zo schoon en zuinig. Een van die critici is Scott Maynard, managing director van Polestar Australië. Hij stelt omonwonden: PHEV’s zijn slecht en moeten zo snel mogelijk verdwijnen.

“Ik denk dat plug-in hybrides het slechtste van twee werelden zijn. Je hebt alle complexiteit van een elektrische aandrijflijn, gecombineerd met het gewicht en de complexiteit van een benzinemotor. De uitstoot is niet nul, en de onderhoudskosten neme toe omdat je al die verschillende systemen afzonderlijk moet onderhouden.”

Kritiek van Polestar op PHEV is logisch

Dat juist een manager van Polestar met deze kritiek komt, is niet zo gek. Polestar bouwt alleen elektrische auto’s. Maar, zo pareert Maynard: “Plug-in hybrides worden gezien als opstap naar elektrisch, maar vaak blijkt dat mensen die ze kopen nauwelijks opladen. Dus ik ben geen fan van dat type auto.” Wie geen peperdure benzine wil tanken, moet volgens hem gewoon een volledig elektrische auto kopen. En als thuisladen een probleem is, koop je een gewone hybride.

Ook de bezwaren tegen een EV verdampen volgens de topman: “Er zijn meer dan genoeg elektrische auto’s die veel meer dan 500 kilometer kunnen rijden op één batterijlading. We hebben auto’s die snel zijn en leuk om te rijden, en goedkoper in gebruik zijn dan benzineauto’s. PHEV’s worden snel irrelevant.”

Heeft Polestar gelijk? Nee

Er valt wel iets in te brengen tegen de woorden van Maynard. Oude plug-in hybrides, zoals de beruchte Mitsubishi Outlander (Foutlander, in de volksmond), bleken daadwerkelijk benzineslurpers als de batterij leeg was. Maar bij nieuwe PHEV’s, zoals de recent geïntroduceerde Toyota RAV4, blijft er altijd een beetje stroom in de batterij zitten. Eigenlijk rijdt de RAV4 dan als een gewone hybride.