Frankrijk waarschuwt: komend weekend dreigt de ergste zwarte zaterdag ooit

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Wie dit weekend de auto pakt richting het zuiden, kiest voor het drukste moment op de Franse wegen. Dit jaar waarschuwt de Franse verkeersdienst in ongewoon strenge bewoordingen.

Zaterdag 1 augustus is door Bison Futé als enige dag van deze zomer in zuidwaartse richting volledig zwart gekleurd, de zwaarste aanduiding die het systeem kent. Vooral de Autoroute du Soleil, de A6 en A7 richting Lyon en de Middellandse Zee, krijgt dan een enorme hoeveelheid verkeer te verwerken, met vakantiegangers uit heel Europa die dezelfde route nemen.

Ongekend zware voorspelling

Bison Futé spreekt in recente persberichten niet over een gewone drukke dag, maar raadt automobilisten expliciet af om deze dag te rijden. Voor het traject Parijs-Marseille, normaal goed voor ongeveer zeven uur rijden, houdt de dienst rekening met tien tot twaalf uur reistijd. Bijna een verdubbeling dus. Franse media becijferen dat de economische schade van deze ene dag file kan oplopen tot zo'n 80 miljoen euro. Dat komt door verloren productiviteit van mensen die voor hun werk onderweg zijn en een hoger brandstofverbruik in stilstaand verkeer.

Hoe extreem dat kan uitpakken, bleek in 2021, toen Bison Futé een recordfile van 1096 kilometer op één dag registreerde, de langste ooit gemeten op de Franse wegen. Vorig jaar, op 12 juli 2025, kwam de teller met 1085 kilometer akelig dicht in de buurt. Een officiële voorspelling dat dit record komend weekend sneuvelt, geeft Bison Futé niet. Maar de ongewoon dringende toon van de recente waarschuwingen wijst wel op een dag die zwaarder kan uitpakken dan gemiddeld.

Wat dit voor jou betekent

Voor Nederlandse vakantiegangers die zaterdag onderweg zijn naar Frankrijk, Spanje of Italië, betekent dit concreet dat de gebruikelijke hoofdroutes vrijwel zeker muurvast komen te staan. Bison Futé wijst zelf op de periode tussen 9 en 13 uur op zaterdag als het drukste tijdvak voor vertrekkend verkeer.

Wie zich voor 7 uur 's ochtends al of pas na 21 uur op de meest getroffen trajecten begeeft, ontwijkt doorgaans het grootste deel van de drukte. Als je vanuit Nederland reist, moet je dus zo'n beetje middernacht vertrekken. Al is het nog slimmer om een dag eerder of later te gaan.