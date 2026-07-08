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Zwarte zaterdag ontwijken met sluiproute? In dit land levert je dat zomaar een boete op

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Zwarte zaterdag ontwijken via een sluiproute? In dit land levert je dat zomaar een boete op

Op zaterdag 1 augustus staat half Europa richting het Zuiden vast. Veel automobilisten zoeken daarom hun heil op de binnenwegen, maar in Oostenrijk loop je daarmee pardoes tegen een boete aan.

De drukste zomerdag op de Europese wegen is dit jaar zaterdag 1 augustus. De ANWB rekent op topdrukte in zowel noordelijke als zuidelijke richting, en de Franse verkeersdienst Bison Futé bestempelt het als de enige volledig zwarte zaterdag. Reken op lange files rond Lyon, de Brennerpas en de Gotthardtunnel.

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Duitsland wijst omweg

In Duitsland mag je bij een file om de drukte heen rijden. Volg dan de gele en blauwe borden met een U, van Umleitung. Ddie leiden je via een vaste route weer terug naar de snelweg. Wie op eigen houtje met het navigatiesysteem gaat zoeken, loopt vaak juist vast in het lokale verkeer.

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Oostenrijk sluit sluiproutes

De Oostenrijkse deelstaat Tirol pakt het strenger aan. Op weekend- en feestdagen tussen zeven uur 's ochtends en zeven uur 's avonds mag doorgaand verkeer de snelweg niet verlaten om via dorpen de file te omzeilen. Dat verbod geldt de hele zomer, ook voor buitenlanders, in de districten rond Innsbruck, Imst, Kufstein en Reutte. Alleen wie er woont of er echt moet zijn, mag de uitvalswegen nog gebruiken.

Navigatie is geen excuus

Je navigatiesysteem trekt zich niet altijd iets aan van de regels en kan je ongewenst een verboden route opsturen. Toch wordt dat door de lokale politie niet als excuus geaccepteerd. Zij kunnen je zomaar op de bon slingeren - de potentiële boete begint bij 90 euro. In de praktijk beveelt de politie meestal om terug te keren naar de snelweg. En dat gebeurt massaal: in 2025 alleen werden zo'n 516.000 auto's teruggestuurd richting de file op de hoofdwegen.

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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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