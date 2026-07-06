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Eén handgebaar naar de Duitse politie kan je duizenden euro's kosten

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Eén handgebaar naar de Duitse politie kan je duizenden euro's kosten

Emoties in het verkeer lopen soms hoog op, en dan maak je weleens een boos gebaar. Maar houd je emoties in bedwang richting de Duitse politie. Eén verkeerd gebaar kan je duur komen te staan.

De opgestoken middelvinger valt bij onze oosterburen onder belediging, geregeld in paragraaf 185 van het Duitse Strafgesetzbuch. Anders dan een snelheids- of parkeerovertreding, waarvoor ook in Duitsland een vast boetetarief geldt, is dit dus geen gewone verkeersovertreding. Het is een strafbaar feit dat via de rechter loopt. De wet zet er een geldstraf op, en in het uiterste geval een gevangenisstraf van maximaal een jaar.

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Inkomen bepaalt bedrag

Een vast boetetarief bestaat niet voor een geval als dit, want de rechter kijkt naar je portemonnee. De rechter bepaalt eerst hoe zwaar het feit en koppelt daar vervolgens een bedrag per dag aan dat afhangt van jouw inkomen. Zo betaalt een grootverdiener voor precies hetzelfde gebaar veel meer dan iemand met een smalle beurs. 

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Peperdure scheldpartij

Hoe hard dat inkomen meeweegt, bewijst oud-voetballer Stefan Effenberg. Bij een verkeerscontrole riep hij een scheldwoord richting een agent en kreeg in 2003 een boete van 100.000 euro. Na hoger beroep werd dat teruggebracht, maar er bleef nog altijd een stevige 10.000 euro over.

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Ook naar flitspaal

Denk niet dat je vrijuit gaat zodra er geen agent in de buurt is. Een middelvinger richting een flitspaal telt namelijk gewoon mee. Duitse rechters oordeelden dat het gebaar dan gericht is aan de ambtenaar die de flitsfoto later beoordeelt. En dus is het net zo goed een belediging. Wel moet de dader te achterhalen zijn: volgens de Duitse automobilistenbond ADAC is een kenteken alleen niet genoeg, en zijn een goed signalement of getuigen nodig. Omdat Duitse flitspalen normaliter ook de bestuurder van te snel rijdende auto's fotograferen, is de overtreder doorgaans gewoon de sjaak.

Ook in Nederland strafbaar

Ook in eigen land is het beledigen van een agent trouwens strafbaar. Het grote verschil zit in de Duitse aanpak: door de inkomensafhankelijke boetes kan het bedrag daar veel hoger oplopen dan een Nederlandse rechter doorgaans oplegt.

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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

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