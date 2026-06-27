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Eén verkeerde afslag in een Italiaanse binnenstad en je rijdt zo drie boetes bij elkaar, zonder dat je ter plekke iets merkt. De boosdoener heet ZTL, en het is volgens de ANWB de grootste boetebron voor Nederlandse automobilisten.

ZTL staat voor Zona a Traffico Limitato, oftewel een zone met beperkt verkeer. Je vindt ze in de historische centra van onder meer Florence, Rome, Pisa, Milaan, Verona en Bologna, waar je niet zomaar met een benzineauto of -scooter mag rijden. Alleen bewoners, taxi's, leveranciers en vergunninghouders mogen er naar binnen, en daar vallen toeristen dus niet onder.

Camera's pakken alles

De zones worden aangegeven met borden waarop de letters ZTL staan, en bij de ingang hangen camera's die elk kenteken vastleggen. Rijd je de zone in zonder toestemming, dan staat de overtreding meteen geregistreerd. Het venijn zit in de stapeling, want elke keer dat je langs zo'n camera rijdt, telt als een aparte boete. Ben je in een onbekende stad een paar camera's voorbij gereden op zoek naar een parkeerplek, dan krijg je voor die ene zoektocht meerdere losse bekeuringen thuisgestuurd.

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Maanden later

Die boetes vallen weken tot maanden later op je deurmat, soms pas na een jaar. Meestal komt er een brief van een incassobureau dat namens de Italiaanse politie optreedt, vaak met een foto erbij. Per overtreding betaal je doorgaans tussen de 80 en 165 euro, en in de strengste steden ligt dat nog hoger. Rijd je in een huurauto, dan stuurt de verhuurder de boete door en rekent daar vaak nog tientallen euro's administratiekosten bovenop.

Borden lastig leesbaar

Dat zoveel toeristen er intrappen, komt door de bebording. Onder het hoofdbord staan symbolen, tijdvensters en uitzonderingen die meestal alleen in het Italiaans zijn aangegeven, en in het drukke stadsverkeer zie je ze zo over het hoofd. Twee hamertjes naast de tijden betekenen bijvoorbeeld dat het verbod niet geldt op zon- en feestdagen. Je navigatie biedt geen redding, want die kent de ZTL-grenzen vaak niet en stuurt je gewoon via de kortste route door het centrum.

Zo voorkom je het

De veiligste aanpak is je auto in een parkeergarage buiten het centrum zetten en te voet of met het openbaar vervoer verder gaan. Ligt je hotel binnen een ZTL, vraag dan vooraf of ze je kenteken bij de gemeente registreren en laat dat schriftelijk bevestigen, want die ontheffing geldt alleen voor die ene zone. En zie je twijfelachtige borden met die rode rand, rij dan niet door op goed geluk.