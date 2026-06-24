In Nederland mag het gewoon, maar in Italië kan deze fout je 1682 euro kosten

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Op winterbanden rijden is in Nederland het hele jaar toegestaan. In Italië kan je dat deze zomer een boete van 1700 euro opleveren.

De oorzaak is een regel die veel Nederlanders niet kennen. Tussen 15 mei en 15 oktober mag je in Italië niet rijden op winterbanden of all-seasonbanden met een te lage snelheidsindex. Wie in de zomervakantie met de verkeerde set onder de auto de grens over gaat, riskeert daardoor een fikse bekeuring.

Het draait om de snelheidsindex

De regel verbiedt niet zomaar elke winterband, maar kijkt naar de snelheidsindex. Dat is een letter op de zijwand van de band die aangeeft tot welke snelheid hij veilig is: een T staat voor 190 km/u, een H voor 210 km/u en een V voor 240 km/h. Schrijft jouw auto bijvoorbeeld index H voor, maar staat er op je winterband een T, dan is dat in Nederland geen probleem, maar ben je in de Italiaanse zomer in overtreding. Dat speelt vooral bij winterbanden, want die hebben vaker een lagere maximumsnelheid dan zomerbanden.

Dit is eenvoudig te voorkomen door voor vertrek de letter op je banden te vergelijken met de index die je auto voorschrijft. Die staat in Nederland alleen niet op het kentekenbewijs. Je vindt 'm wel in het instructieboekje of op een sticker op de deurstijl van het bestuurdersportier.

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Flinke boete

Doe je dat niet, dan kan dat flink in de papieren lopen. De ANWB spreekt van een hoge boete en waarschuwt dat je auto zelfs in beslag kan worden genomen tot de juiste banden eronder zitten. Je mag dan niet verder rijden, en ook je kentekenbewijs kan worden ingetrokken. De boetes lopen uiteen van 422 tot 1682 euro, en de Italiaanse politie controleert gericht bij grensovergangen en op drukke toeristische routes.

Vergeet de caravan niet

De controle beperkt zich bovendien niet tot de auto. Ook caravans en aanhangwagens worden nagekeken, dus daar moeten de banden net zo goed kloppen. Daar komt bij dat de politie scherper let op versleten rubber, want bij onvoldoende profiel of scheurtjes in de band volgt een extra bekeuring die kan oplopen tot enkele honderden euro's. Een snelle bandencheck voor vertrek is dus geen overbodige luxe.

Bovenstaand beeld is met AI gegenereerd.